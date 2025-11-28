Самое странное дополнение к кофе: что добавить, чтобы улучшить его вкус
Многие люди не представляют своего дня без ароматного кофе. Однако не все пьют его в, скажем так, чистом виде, а улучшают вкус с помощью различных дополнений. Например, с молоком, сливками, различными сиропами.
Однако есть гораздо больше вариантов. Об одном из самых неожиданных расскажет 24 Канал со ссылкой на Univercity Hospitals.
Что добавить к кофе?
Новым трендом становится добавление к кофе протеинового порошка или протеинового коктейля. Их нужно совсем немного. И это больше влияет на свойства напитка, чем на его вкус. Таким образом из кофе можно получить белки, если вы не добираете их.
Кофе с протеином – новый тренд в мире здорового питания и похудения, однако специалисты предостерегают – "белковый" кофе не может заменить полноценный завтрак. То есть выпить чашку кофе с щепоткой протеинового порошка – не альтернатива утром.
Кофе с протеином – не замена приема пищу / Фото Pexels
Как отмечает издание BBC – протеиновый кофе является так называемым трендом на "функциональный кофе", то есть напитка, из которого можно получить не только кофеин, но и питательные вещества.
Что еще можно добавить к кофе?
Если добавление молока или сливок кажется уже слишком банальным, то есть много других вариантов.
Чтобы сделать кофе более сладким без добавления сахара – стоит добавить в напиток ванильный экстракт или стевию. Калорийность напитка не изменится, а вкус – наоборот.
Если же вы хотите убрать горький вкус кофе – можно добавить щепотку соли в напиток.