Каждый из нас время от времени готовит кофе дома. Однако любимый напиток не получается таким, как в кофейне. И этому есть причина.

И они довольно неочевидны, однако важны. Больше об этом в комментарии 24 Канала рассказали баристы кофейной сети My Kava София и Даниил.

Какую ошибку вы допускаете, готовя кофе дома?

София и Даниил говорят, что самой распространенной ошибкой в приготовлении кофе дома является неправильное соотношение кофе и воды.

Кроме этого, – отсутствие четкого рецепта и правильных пропорций, соответствующих конкретному оборудованию. Неправильно подобранные обжарки / помол кофе,

– добавляют баристы.

По воде, София и Даниил замечают, что вода из-под крана не только влияет на вкус напитка, но и вредит оборудованию, поэтому в приготовлении кофе они не используют ее вообще.



Для приготовления кофе дома не стоит использовать воду из-под крана / Фото Pexels

Если учесть вышеупомянутые моменты, то качество приготовленного дома кофе станет гораздо лучше, но приготовить такой же напиток, как в кафе – сложно.

По моему мнению, такой же кофе, как в кофейне, можно приготовить только используя дрип-кофе или по методу V-60. Или используя френч-пресс. Потому что на самом деле, не имея эспрессо-машины и кофемолки, что соответствует машине, – фактически никак,

– говорят баристы.

В то же время баристы отмечают, что больше всего на качество и вкус кофе влияет обжарка и помол кофейных зерен.