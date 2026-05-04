От благодарности за спасение до привычки: когда пассажиры впервые в истории хлопали пилотам

Первые самолеты взлетали в небо под молчание, а традиция овация родилась уже через 40 лет после этого. Впрочем сейчас реакция на такое явление, как хлопанье в ладоши после посадки самолета, разделилось, ведь одни считают искренней реакцией, а другие – раздражающей привычкой.

Когда люди начали впервые аплодировать после посадки самолета и почему появилось это явление, отмечают в авиационном издании AeroCorne.

Когда люди начали аплодировать при посадке самолета?

Когда в 1908 году Орвилл и Уилбур Райт впервые в истории человечества взлетели в воздух аплодисментов не было. Это явление появилось только после 40 лет с момента первого полета человека. Речь идет о 20 ноября 1948 года, когда впервые состоялись массовые аплодисменты после посадки самолета.

Это был рейс компании American Airlines, летевший в Цинциннати. У самолета отказали шасси, и пилоты были вынуждены совершать экстренную посадку.

Когда борт безопасно коснулся земли, пассажиры взорвались аплодисментами, выражая не только облегчение, но и искреннюю благодарность экипажу за спасение жизней.



Самолет на взлетно-посадочной полосе / Фото Unsplash

С тех пор эмоциональная реакция пассажиров эволюционировала: если первые аплодисменты были исключительно проявлением радости от спасения, то современные мотивы гораздо разнообразнее. Поэтому сегодня можно выделить 3 основные причины, почему люди могут хлопать при приземлении:

Первая причина, это преодоление страха, ведь посадка – самый напряженный этап полета, когда самолет на огромной скорости касается земли. Для многих пассажиров аплодисменты становятся непроизвольным выходом накопленного стресса и ощущением облегчения.

Кроме того, это еще и проявление благодарности экипажу, в частности отметить мастерство пилотов, особенно в сложных погодных условиях. Ярким примером является рейс 812 Southwest Airlines в 2011 году, когда несмотря на повреждение фюзеляжа и потерю управления, экипаж совершил удивительную посадку, которую пассажиры встретили овациями.

В заключение это еще и культурные особенности. Дело в том, что отношение к этой традиции отличается в зависимости от страны: если в Израиле, Италии, Германии или Португалии аплодируют довольно часто, то жители скандинавских стран обычно ведут себя сдержанно.

Почему овации в самолете могут вызвать споры?

Опрос, который провели Wizz Air, показал, что более половины пассажиров (около 55%) из опрошенных 4 500 пассажиров и 150 бортпроводников заявили, что обычно хлопают в ладоши после приземления, передает Conde Nast Traveller.

Впрочем, несмотря на то, что для многих аплодисменты после посадки является естественной реакцией, это явление вызывает неоднозначные чувства. Речь идет о тех, кто летает часто, ведь они считают, что посадка – это лишь рутинная часть профессиональной работы экипажа.

Поэтому Энди Макфарлейн, автор о роскошных путешествиях, который проводит большую часть своей жизни в премиальных салонах, считает такую практику непонятной, говорит он изданию.

Авиаперелеты сейчас являются повседневным явлением. Я понимал это десятилетие назад, когда полеты были редкостью. Но сейчас я этого не понимаю,

– замечает Макфарлейн.

Психолог Мейсон объясняет, что из-за такого спора появилось условное разделение тех, кто аплодирует, и тех, кто демонстративно избегает, ведь аплодисменты обычно звучат в эконом-классе или на рейсах бюджетных авиакомпаний, тогда как в бизнес-классе царит тишина.

Поэтому пассажиры, которые летают часто, воспринимают тишину как признак статуса и опытности: мол, для нас полеты – это обыденность. В таком контексте аплодисменты ошибочно считают признаком новичков, хотя на самом деле за ними стоят вполне искренние чувства.

Любопытно! В этом случае можно упомянуть теория Джулиана Роттера о локусе контроля, то есть насколько человек чувствует контроль над событиями своей жизни. Дело в том, что пассажиры в самолете находятся в состоянии полного отсутствия контроля, а аплодисменты – это так называемый психологический возврат этого контроля. Это также может объяснить, почему люди в бизнес-классе меньше аплодируют: они просто имеют более высокий субъективный уровень контроля над своей жизнью.

Интересным взглядом на эту традицию еще раньше поделился капитан воздушного судна Юрий Губрий в интервью 24 Каналу. Он сказал, что для него и многих его коллег аплодисменты не являются обязательными.

Гораздо лучше, выходя из самолета, сказать бортпроводникам, чтобы они передали пилотам благодарность за мягкую посадку или наоборот сказать о жесткой посадке,

– посоветовал он.

Зато Юрий также добавил, что понимает и то, что для некоторых пассажиров полет может оказаться стрессовым, а аплодисменты при посадке является условным выражением эмоций от этого стресса.

Что критически важно делать в самолете?

Выключение гаджетов в режим полета является не просто формальностью, а вопросом безопасности. Как объясню пилот под ником @PerchPoint в TikTok, включенный телефон, без режима полета, не приведет к тому, что самолет упадет, а система на борту не будет повреждена, но это может мешать работе пилотов.

Если у вас есть самолет с 70, 80, 150 людьми на борту, и телефоны 3 – 4 человек начинают пытаться установить связь с радиовышкой для входящего телефонного звонка, то это посылает радиоволны. Есть вероятность, что эти радиоволны могут мешать радиоволнам гарнитуры, которую используют пилоты,

– заметил пилот.

Летчик поделился собственным опытом, когда из-за подобных радиопомех ему было почти невозможно разобрать важные сообщения.

Как я уже сказал, это определенно не конец света, но это довольно раздражает, когда вы пытаетесь записать инструкции, а звук такой, будто вокруг летает оса или что-то еще,

– говорит он.

Поэтому каждый раз, когда пассажиров будут просить включить режим полета, стоит понимать, почему это необходимо для работы пилотов.