Какие профессии могут выходить "за пределы нормальности" и в чем их особенность, рассказывает 24 Канал в сборном материале.

О каких профессиях вряд ли вы слышали?

1. Танатопрактик

Этот специалист готовит тело умершего человека к церемонии погребения. Впрочем, в его профессии речь идет не о каком-то косметическом макияже, а о реставрации и бальзамировании.

То есть смысл работы танатопрактика в том, чтобы вернуть человеку прижизненный вид, помогая родственникам человека пережить момент последнего прощания.

В частности прекрасным примером такой специализации является история 27-летнего танатопрактика Олега Карпа из Дрогобыча, который уже более 6 лет готовит тела людей к прощанию, помогая семьям увидеть близких в узнаваемом виде. За это время он работал с тысячами случаев и признается, что выбрал эту профессию почти случайно.

Для меня это было что-то новое, но мне это было интересно. Меня же спрашивали, или мне нужно несколько дней походить, посмотреть, что к чему, и тогда приступить к работе. Я отказался и приступил сразу, с первого дня. Я понял, что я на том месте, где я должен быть,

– рассказывает он Суспільному.

Поэтому его работа сочетает навыки визажиста и специальные знания, ведь обычная косметика здесь не подходит и часто приходится ориентироваться на фото человека при жизни. В сложных случаях подготовка может длиться часами или даже более суток, чтобы восстановить естественный вид.

Кстати, одним из этапов работы танатопрактика является бальзамирование. А как объясняют в British Institute of Embalmers (BIE), после смерти в организме начинаются естественные процессы изменений, которые не останавливаются полностью даже в холоде. Со временем это приводит к внешним изменениям и появлению характерного запаха.

Именно поэтому применяют бальзамирование – процедуру, которая временно замедляет эти процессы и помогает сохранить тело до захоронения.

2. Специалисты по очистке мест преступления

Когда полиция и судмедэксперты завершают работу на месте преступления, то уборкой последствий занимаются именно специалисты по очистке мест. Эта профессия заключается в том, чтобы убирать биологические опасности и последствия трагедий, используя специальные химические средства, чтобы вернуть помещению безопасный и жилой вид.

Поэтому американская компания Aftermath предоставляет такие услуги и берет на себя ответственность за восстановление пространства после сложных событий. Впрочем здесь важно добавить, что задача специалистов не просто уборка, а полное обезвреживание опасных веществ и возвращение помещения в безопасное состояние.

Кроме того, они действуют по строгим стандартам безопасности и одновременно берут на себя косвенную социальную роль, например, помогают семьям не контактировать с тяжелыми деталями события. Именно поэтому эта профессия выходит за пределы сервиса и фактически становится частью системы поддержки.

3. Профессиональный слушатель

Как известно, в Японии существует услуга, которая называется "Ossan Rental" – она позволяет арендовать человека просто для того, чтобы она вас выслушала. Несмотря на это, такой специалист не дает советов, а лишь способствует тому, чтобы человека выслушали.

Поэтому в статье The Guardian 86-летний бизнес-ментор Иван Голдберг рассказывает, что слушать – это его профессия. И называет себя "безопасной парой ушей".

Ко мне приходят не за ответами, а чтобы выговориться. Около 80% разговоров – о людях, а не о бизнесе,

– говорит он.

Этими словами Голдберг подчеркивает, что главные трудности всегда про отношения, а не цифры. Основа его работы – не давать советы, а присутствовать, чтобы позволить человеку услышать самого себя, ведь пока ты слушаешь и интересуешься, то остаешься живым, говорит Голдеберг.

Какие профессии уже исчезли?

В подборке Business Insider рассказывается, что в мире существует ряд профессий, которые когда-то казались вечными, но сегодня это скорее напоминает, как странные ритуалы.

1. Человек-будильник

Эта профессия появилась еще во времена промышленной революции. Специально наемные люди ходили по улицам Великобритании и Ирландии, стуча в окна длинными палками, чтобы рабочие не проспали смену. Дело в том, что это был так называемый "живой алгоритм" утреннего оповещения.

Впрочем пока профессия исчезла, и это произошло тогда, когда механические часы стали доступными каждому.

2. Лектор на производстве

Например на кубинских сигарных фабриках и в цехах Нью-Йорка часто рабочие могли сами скидываться деньгами и нанимали специального человека, для того чтобы он читал им во время смены газеты, тексты политические и романы.

Интересно, что такие лекторы фактически были прототипами современных подкастов и аудиокниг. Они часто становились причиной забастовок, поскольку читали рабочим "опасную" литературу, развивающую критическое мышление.

3. Тот, кто расставляет кегли

Кстати, до того момента, когда в боулинг-клубах появились сложные автоматизированные системы, на дорожках работали подростки. Их работа заключалась в быстром расставлении кеглей после каждого удара и возвращении тяжелых шаров игрокам. Впрочем эта работа была низкооплачиваемой, изнурительной и травматичной, потому что пули могли легко попасть в человека. Сейчас о ней почти и не вспоминают.

Интересно, что сегодня мы воспринимаем автоматический возврат кеглей как нечто привычное, но когда-то это требовало синхронной работы человека.

Одна из необычных профессий, которой владеет украинка

Фотограф Анна работает на круизном лайнере, а именно – делает красивые кадры. Но ее профессия это не только фотография, это еще и постоянная многозадачность в замкнутом пространстве, где каждый день меняет ритм и сценарий.

В целом работа заключается в том, чтобы поощрять людей на лайнере сделать несколько фото. В течение дня нужно работать на разных локациях: на выходе с корабля, на борту или в городе во время остановки.

Значительную роль играет также дисциплина и правила безопасности, которые действуют на борту как в большой автономной системе. Рабочий график часто превышает стандартные 8 часов и может меняться прямо в течение дня, что требует быстрой адаптации.

Ты должен научиться жить в режиме постоянной готовности, потому что план может измениться в любой момент,

– добавляет Анна.

В общем фотографы становятся частью большой системы, которая обеспечивает не только развлечения, но и непрерывную работу судна и безопасность пассажиров.