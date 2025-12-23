Иисус родился не 25 декабря: почему мы празднуем Рождество именно в этот день

Миллионы христиан в мире празднуют Рождество 25 декабря. Однако историки и ученые считают эту дату скорее символической.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на IFLScience.

Смотрите также Где Рождество до сих пор празднуют 7 января и есть ли здесь российское влияние

Когда мог родиться Иисус?

В истории нет такого понятия, как "нулевой год". Более того, даже если бы он был, рождение Иисуса вряд ли приходилось бы именно на это время. Канонические Евангелия от Матфея и Луки, написаны минимум через поколение после описываемых событий, подают разный исторический контекст Рождества.

Матфей отмечает, что Иисус родился во время правления царя Ирода Великого. Зато Лука связывает это событие с переписью населения, которую проводил римский наместник Сирии Квириний.

Доподлинно неизвестна дата рождения Иисуса / Фото Unsplash

Однако известно, что эта перепись проходила в 6 году нашей эры, тогда как Ирод умер по меньшей мере за семь лет до того. Хотя переписи проводились и раньше, ученые склонны больше связывать рождение Иисуса с Иродом. Именно поэтому они считают, что вероятнее всего рождение Сына Божьего произошло между 6 и 4 годами до нашей эры.

Некоторые исследователи также пытаются связать Рождество с так называемой Вифлеемской звездой. По одной из теорий, ею могла быть комета, пролетавшая во время рождения Христа примерно до апреля 5 года до нашей эры.

Почему Рождество отмечают 25 декабря?

В первые века существования христианства последователи религии не праздновали Рождество. Лишь во II веке нашей эры начали приобретать значение Пасха и Богоявление, а первые упоминания о праздновании Рождества 25 декабря датируются III веком.

Закрепление этой даты в христианской традиции произошло еще через несколько десятилетий. С тех пор ученые спорят относительно того, действительно ли это было 25 декабря.

Первые упоминания о праздновании Рождества 25 декабря появились лишь в III веке / Фото Unsplash

Распространено мнение, что рождение Христа могло произойти зимой или весной, однако ни канонические Евангелия, ни неканонические тексты не дают подсказок, когда это произошло.

Начиная с 1200-х годов, исследователи обратили внимание на совпадение 25 декабря с праздником в честь римского бога солнца Сола, который символизировал период после зимнего солнцестояния, когда дни начинают становиться длиннее.

Каким было "Рождество" до появления христианства?

Дата 25 декабря тесно связана с праздниками зимнего солнцестояния, распространенными в разных культурах по всей Европе и Ближнем Востоке. Во многих дохристианских культурах самый короткий день года – 21 или 22 декабря – отмечался как момент "возрождения" солнца и возвращения жизни.

Раннее христианство формировалось в мире, где сезонные традиции были глубоко укоренены. Поэтому вместо их полной отмены власть нередко переосмысливала устоявшиеся даты и символы, придавая праздникам новое религиозное значение.

Почему украинцы долгое время праздновали Рождество 7 января?

Как отмечает "Историческая правда", традиция отмечать Рождество 7 января появилась в Украине после календарной реформы 1918 года, когда страна отказалась от юлианского календаря в пользу григорианского.

12 февраля 1918 года Украинская Центральная Рада приняла закон "О заведении на Украине исчисления времени по новому стилю и перевод часов на средне-европейское время". Согласно документу, после 15 февраля 1918 года сразу наступало 1 марта.

В тот же день Украина перешла и на европейское время, оказавшись в одном часовом поясе с Берлином и Веной.

Почему Рождество в СССР было запрещено?