Кофеин может влиять негативно: когда нужно пить последний кофе за день
- Кофеин влияет на сон, блокируя аденозин и подавляя мелатонин, что может ухудшить качество сна и затруднить засыпание.
- Специалисты рекомендуют ограничивать употребление кофеина после 14:00–15:00, чтобы не повлиять на ночной отдых.
Кофе любимый напиток многих, однако важно пить его вовремя, чтобы не навредить организму. Вопрос того, когда стоит пить последний кофе за день, беспокоит значительное количество людей.
Ученые предостерегают: стимулирующий эффект кофеина имеет свою цену, ведь бодрость, которую он дарит, может обернуться потерей энергии в важные моменты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журнал PNAS.
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Как действует кофеин
Утренний ритуал с чашкой кофе для большинства кажется незаменимым – примерно трое из четырех людей начинают свой день именно так, чтобы избавиться от остатков сна. Однако, хоть кофе и известен своими тонизирующими свойствами, его влияние на цикл сна значительно сложнее, чем кажется. Если кофеин борется с усталостью, то возникает логичный вопрос: когда его действие начинает вредить нашему отдыху?
Это вещество действует путем блокирования аденозина – нейротрансмиттера, способствующего засыпанию, а также подавляет выработку мелатонина, который регулирует биологический ритм. Исследование, опубликованное в журнале Sleep Medicine Review, подтвердило, что употребление кофеина увеличивает время, необходимое для засыпания, уменьшает общую продолжительность сна и ухудшает его качество.
Интересно, что этот процесс является взаимозависимым: недостаток сна повышает потребность в кофе, но его чрезмерное употребление еще больше затрудняет отдых. Доказано, что даже короткий отказ от кофеина может положительно повлиять на качество сна, позволяя организму лучше восстанавливаться. Однако многие люди продолжают попадать в замкнутый круг, когда кофейные привычки поддерживают их усталость, заставляя пить еще больше этого напитка.
Специалист по сну Абхинав Сингх отмечает, что кофеин содержится не только в кофе, но и в шоколаде, спортивных добавках и даже в некоторых косметических средствах. Это создает дополнительные трудности для тех, кто хочет уменьшить его потребление.
Как быть со временем потребления
Важное значение имеет не только количество кофеина, но и время его потребления. Скорость метаболизма этого вещества зависит от генетики: ген CYP1A2 определяет, как быстро организм его расщепляет. У одних людей кофеин выводится достаточно быстро, а у других сохраняется в организме часами. Диетолог Энтони ДиМарино объясняет, что период полураспада кофеина может составлять от двух до десяти часов. Например, если человек выпил кофе в 18:00, к полуночи в его крови останется еще половина этого вещества, а к утру – четверть.
Важно выбрать правильное время для кофе / Фото Pexels
Специалисты по проблемам сна, в частности Кристофер Дрейк, предостерегают, что многие люди недооценивают влияние послеобеденного кофе на качество их ночного отдыха. Эксперты рекомендуют ограничивать употребление кофеиносодержащих напитков после 14:00–15:00, особенно тем, кто имеет стандартный рабочий график.
Кофе несомненно играет важную роль в жизни миллионов людей, однако чрезмерное его потребление может дорого стоить нашему здоровью. Сон остается лучшим способом восстановления организма, а кофеин, хоть и дает временный эффект бодрости, не может компенсировать последствия его дефицита.