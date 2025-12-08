Трижды приговоренный к смертной казни: кто из украинских поэтов чудом избежал расстрела несколько раз

Украинская литература имеет много разных личностей, судьба которых действительно поражает. Иногда кажется, что они были обречены, однако случай решил иначе.

Например, один из выдающихся украинских поэтов трижды чудом избегал расстрела. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Кто из украинских поэтов избежал расстрела?

Владимир Сосюра, который родился в Донецкой области и стал одним из выдающихся поэтов эпохи, трижды оказывался под угрозой расстрела, однако все три раза его спасало чудо.

В первый раз поэт оказался под угрозой расстрела во время плена в деникинской армии. Он был бойцом армии Симона Петлюры, поэтому его хотели расстрелять, но тот, кто стрелял – промахнулся. Поэт получил ранение, однако выжил.



Владимир Сосюра трижды избегал расстрела / Фото Википедии

Второй раз его могли расстрелять уже солдаты Красной армии. Он попал в плен к ним, а из-за его связи с "петлюровцами" его жизнь оказалась под угрозой. В заключении солдаты его просто отпустили. Вероятно, причиной стала его известность.

В третий раз под угрозой смерти он оказался во время репрессий писателей дома "Слово". Он должен был быть среди тех, кого советская власть хотела расстрелять, однако тогда он смог этого избежать, однако вместо этого он оказался в психиатрической больнице. Историки подтверждают, что он находился там "по распоряжению".

Что известно о позиции Сосюры?

Владимир Сосюра – автор известного стихотворения "Любите Украину", однако именно он был запрещен. За эти строки поэта обвинили в национализме и преследовали до конца жизни.

Исследователи свидетельствуют, что он сам писал, что "имеет две души". Так он переживал раздвоение из-за своих взглядов, ведь он любил Украину, однако также был членом КПСС.

