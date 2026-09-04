Так звучал Киев 800 лет назад: в столице восстановили необычную святыню

В Киеве снова можно услышать то, что молчало почти 800 лет. Общественная организация Ukraine WOW совместно с Национальным музеем истории Украины воссоздала колокол Десятинной церкви, от которого после монгольского нашествия сохранился лишь фрагмент.

Но исследователи восстановили не просто его внешний вид: благодаря 3D-сканированию, анализу металла и акустическому моделированию удалось реконструировать вероятное звучание колокола. Теперь киевляне могут увидеть и услышать, как звучал один из древнейших храмов Киева.

От колокола осталось лишь 60%

Десятинную церковь заложил князь Владимир Великий в конце X века. Она стала первым каменным храмом Руси, а ее колокола созывали киевлян на богослужения, возвещали о праздниках и важных событиях.

После разрушения храма колокол исчез на столетия. В 1937 году археолог Теодосий Мовчановский обнаружил его фрагмент во время раскопок, однако сохранилось лишь около 60% поверхности, а язык и крепления были утрачены.

Именно этот фрагмент весной 2026 года увидела команда Ukraine WOW в коллекции Национального музея истории Украины и решила воссоздать колокол максимально точно.

Команда Ukraine WOW и реконструкция колокола / Ukraine WOW

Как восстановили его звучание?

Сначала фрагмент отсканировали и создали его детальную 3D-модель, не прикасаясь к оригиналу. Исследователи также определили химический состав бронзы с помощью рентгенофлуоресцентного анализа и восстановили утраченные части на основе геометрии фрагмента и исторических аналогов.

Но команда решила восстановить не только внешний вид. Инженеры смоделировали поведение металла при ударе и распространение звуковых колебаний, поэтому еще до литья можно было услышать, как примерно будет звучать средневековый колокол.

Над проектом работали историки, археологи, инженеры, акустики и мастера из Украины, Германии, Нидерландов и Португалии.

Сам колокол отлили в Нидерландах на Royal Eijsbouts – одной из самых известных колокольных литейных в мире. В результате получили копию весом 87,5 килограмма, состав сплава которой максимально приближен к средневековому.

Как звучал Киев почти 800 лет назад?

По словам консультанта проекта Мигеля Карвалью, благодаря реконструкции удалось вернуть не просто звук древнего предмета, а то звучание, которое когда-то слышали люди в средневековом Киеве. Он называет его максимально возможным воссозданием того, что молчало почти 800 лет.

Увидеть реконструированный колокол можно возле Национального музея истории Украины с 3 по 30 сентября. Рядом установили цифровой экран, где можно узнать больше об истории артефакта и увидеть процесс его воссоздания.

После 30 сентября колокол станет частью экспозиции Национального музея истории Украины.