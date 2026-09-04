Але дослідники відновили не просто його вигляд: завдяки 3D-скануванню, аналізу металу та акустичному моделюванню вдалося реконструювати ймовірне звучання дзвона. Тепер кияни можуть побачити й почути, як звучав один із найдавніших храмів Києва.

Від дзвона залишилося лише 60%

Десятинну церкву заклав князь Володимир Великий наприкінці X століття. Вона стала першим кам'яним храмом Русі, а її дзвони скликали киян на богослужіння, сповіщали про свята та важливі події.

Після руйнування храму дзвін зник на століття. У 1937 році археолог Теодосій Мовчанівський знайшов його фрагмент під час розкопок, однак збереглося лише близько 60% поверхні, а язик і кріплення були втрачені.

Саме цей фрагмент навесні 2026 року побачила команда Ukraine WOW у колекції Національного музею історії України та вирішила відтворити дзвін максимально точно.

Команда Ukraine WOW та реконструкціяя дзвону / Ukraine WOW

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як повернули його звучання?

Спочатку фрагмент відсканували та створили його детальну 3D-модель, не торкаючись оригіналу. Дослідники також визначили хімічний склад бронзи за допомогою рентгенофлуоресцентного аналізу та відновили втрачені частини на основі геометрії фрагмента й історичних аналогів.

Але команда вирішила відновити не лише зовнішній вигляд. Інженери змоделювали поведінку металу під час удару та поширення звукових коливань, тому ще до лиття можна було почути, як приблизно звучатиме середньовічний дзвін.

Над проєктом працювали історики, археологи, інженери, акустики та майстри з України, Німеччини, Нідерландів і Португалії.

Сам дзвін відлили в Нідерландах на Royal Eijsbouts – одній із найвідоміших ливарень дзвонів у світі. У результаті отримали копію вагою 87,5 кілограма, склад сплаву якої максимально наближений до середньовічного.

Як звучав Київ майже 800 років тому?

За словами консультанта проєкту Мігеля Карвалью, завдяки реконструкції вдалося повернути не просто звук стародавнього предмета, а звучання, яке колись чули люди в середньовічному Києві. Він називає його найближчим можливим відтворенням того, що мовчало майже 800 років.

Побачити реконструйований дзвін можна біля Національного музею історії України з 3 до 30 вересня. Поруч встановили цифровий екран, де можна дізнатися більше про історію артефакту та побачити процес його відтворення.

Після 30 вересня дзвін стане частиною експозиції Національного музею історії України.