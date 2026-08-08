Это точно есть в вашем смартфоне: какие известные компании основаны выходцами из Украины

WhatsApp, PayPal, Grammarly, GitLab и Revolut уже давно стали частью повседневной жизни миллионов людей. Но мало кто знает, что к созданию каждой из этих компаний причастны украинцы или выходцы из Украины.

Кто-то эмигрировал еще в детстве, кто-то строил бизнес уже после обретения Украиной независимости, но всех их объединяет одно – они создали продукты, которые изменили мир, пишет 24 Канал.

От очередей за хлебом в Киеве до сделки на 19 миллиардов долларов

Сегодня WhatsApp установлен почти на каждом смартфоне. Через него отправляют сообщения, звонят, ведут рабочие чаты и семейную переписку. Но мало кто знает, что его соучредитель Ян Кум родился и вырос в Киеве.

Будущий миллиардер жил с мамой и бабушкой в обычной квартире. В конце 1980-х семья эмигрировала в США практически без денег.

Первые годы были нелегкими: семья получала продовольственные талоны, а сам Ян подрабатывал уборщиком в магазине. Именно тогда он начал самостоятельно изучать программирование, читая книги, которые брал в библиотеке.

В 1997 году Кум устроился инженером в Yahoo!, где проработал почти девять лет. Именно там он познакомился с Брайаном Эктоном – будущим соучредителем WhatsApp.

После увольнения они даже пытались устроиться в Facebook, но получили отказ. Это не остановило программистов. В 2009 году они запустили WhatsApp. Изначально приложение должно было лишь отображать статус пользователя, но после появления push-уведомлений превратилось в мессенджер.

Уже через пять лет Facebook приобрел компанию примерно за 19 миллиардов долларов – это была одна из крупнейших сделок в истории Кремниевой долины.

Интересно, что Ян Кум настоял на том, что в WhatsApp не должно быть рекламы. Он неоднократно говорил, что ненавидит рекламные баннеры, ведь еще в детстве видел их повсюду, но не мог позволить себе покупать рекламируемые товары.

Ян Кум / mundomarketing.com

Макс Левчин: киевлянин, который помог изменить онлайн-платежи

Имя Макса Левчина известно гораздо меньше, чем Илона Маска, хотя именно он был одним из ключевых людей в создании PayPal.

Левчин родился в Киеве в семье ученых. В детстве он увлекался математикой, а после аварии на Чернобыльской АЭС его семья решила эмигрировать в США.

Учась в Чикагском университете, он увлекся программированием и криптографией. Именно знания в области защиты данных позже легли в основу PayPal.

Левчин разработал систему борьбы с мошенничеством, без которой электронные платежи вряд ли стали бы столь популярными.

В 2002 году PayPal купила компания eBay за 1,5 миллиарда долларов. После этого Левчин стал одним из самых известных инвесторов Кремниевой долины, а позже создал финансовый сервис Affirm, который сегодня оценивают в миллиарды долларов.

Макс Левчин / Forbes

Grammarly: стартап, родившийся в Киеве

История Grammarly началась вовсе не с проверки грамматики. Максим Литвин и Алексей Шевченко еще до этого создали систему для проверки студенческих работ на плагиат MyDropBox, которую использовали университеты разных стран.

Именно во время работы над ней они поняли: людям нужен инструмент, который не только находит ошибки, но и помогает писать лучше.

В 2009 году вместе с Дмитрием Лидером они основали Grammarly. Компания стартовала в Киеве, а сегодня ее сервисом ежедневно пользуются более 40 миллионов человек.

Grammarly помогает не только исправлять грамматику, но и анализирует стиль, тон сообщения и даже предлагает варианты формулировок с помощью искусственного интеллекта.

Несмотря на глобальный успех, компания продолжает поддерживать украинских разработчиков и после полномасштабного вторжения неоднократно заявляла о помощи Украине.

Максим Литвин и Алексей Шевченко / Grammarly

GitLab: все началось с домашнего сервера в Харькове

Когда харьковский программист Дмитрий Запорожец работал над собственными проектами, его раздражало, что существующие сервисы для хранения кода работают неудобно. Тогда он написал собственный инструмент для себя.

Впоследствии о нем узнал нидерландский предприниматель Сид Сейбрандей, который предложил превратить небольшой проект в международный бизнес. Так появился GitLab – одна из самых популярных платформ для разработчиков в мире.

Ею пользуются NASA, Siemens, Goldman Sachs и тысячи других компаний. Особенность GitLab еще и в том, что компания практически с момента создания работала полностью удаленно. Сегодня ее сотрудники живут в десятках стран мира, а саму компанию оценивают в миллиарды долларов.

Дмитрий Запорожец / Forbes