Украинское произведение, написанное почти 200 лет назад, вновь стало хитом: почему о нем все говорят

"Конотопская ведьма" переживает новую волну популярности. Спектакль по повести Григория Квитки-Основьяненко собирает аншлаги, а сама история вновь привлекает внимание читателей.

Спустя почти два века после написания произведение поражает не только жуткой атмосферой украинского фольклора, но и темами, которые остаются актуальными и сегодня. Издательство #книголав объяснило, что именно делает "Конотопскую ведьму" такой особенной.

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Что делает "Конотопскую ведьму" неповторимой?

Больше всего в "Конотопской ведьме" восхищает ее атмосфера. Повесть построена на народных представлениях о ведьмах, колдовстве и нечистой силе. Старуха Явдоха Зубиха – не карикатурная Баба-Яга, а настоящая фольклорная ведьма, чью двойственную сущность автор описывает с жуткой конкретикой:

Днем она старуха, а как только солнце садится, так и молодеет… и отправляется доить по селу коров, овец, коз, кобыл, собак, кошек, а по болотам – лягушек, ящериц, гадюк.

Одна из самых сильных сцен – утопление ведьм. По древнему поверью, если человек не тонет, значит, он ведьма. Пока обычных конотопчанок одну за другой топят, Явдоха наслаждается своими пытками.

Книга "Конотопская ведьма" / Фото #книголав

Не менее жуткий и финал. Чтобы ведьма не вернулась после смерти, ее собираются похоронить лицом вниз и прибить к гробу осиновым кольем.

Но Квитка-Основьяненко не просто рассказывает страшную историю. Она одновременно высмеивает глупость сотника Забрьохи и писаря Пистряка и показывает, насколько жестокой может быть толпа. Именно сочетание юмора и жуткой атмосферы делает повесть неповторимой.

Почему "Конотопская ведьма" стала популярной?

Еще одна особенность "Конотопской ведьмы" – ее язык. Автор использовал живой слобожанский диалект XIX века с характерными словами и выражениями, поэтому текст звучит очень аутентично.

За легким и остроумным стилем скрывается серьезная история о страхе, суевериях и поиске виновных. Из-за засухи люди начинают охоту на ведьм. Один из героев даже вспоминает, что когда-то это якобы помогало вызвать дождь.

Григорий Квитка-Основьяненко / Портрет писателя

Сегодня украинцы все чаще открывают для себя собственную классику. Возвращение к Квитке-Основьяненко – это возможность увидеть украинскую культуру не только через вышиванки или народные песни, но и через ее темную мифологию, которая ничем не уступает известным европейским легендам.

Насколько успешен спектакль "Конотопская ведьма"?

Лучшее доказательство интереса к классике – это театральная среда последних лет. Спектакль Ивана Уривского "Конотопская ведьма", который Национальный театр имени Франко показывает с 2023 года, стал настоящим хитом.

Билеты раскупают за считанные минуты, отрывки из постановки набирают миллионы просмотров в TikTok, а в 2024 году она получила Шевченковскую премию. Часть представлений носит благотворительный характер, а в этом году спектакль гастролирует по Украине и Европе.

Спектакль "Конотопская ведьма": смотрите трейлер

Популярность "Конотопской ведьмы" выходит далеко за пределы театра. Темная украинская мифология все чаще вдохновляет дизайнеров, режиссеров и художников. Новое издание #книголав с иллюстрациями студии "Аграфка" лишь подтверждает, что классика может выглядеть современно и оставаться интересной для нового поколения читателей.