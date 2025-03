Боб Марли, Бейонсе и другие: король Чарльз III представил свой любимый плейлист

Король Великобритании Чарльз III вместе с Apple Music представил персональный плейлист из 17 композиций. Подборка охватывает различные жанры – от регги и афробита до поп-музыки и калипсо.

Какие песни слушает Чарльз III

10 марта, по случаю Дня Содружества Наций, который ежегодно отмечают в Великобритании и странах Содружества, была опубликована музыкальная подборка короля Чарльза III.

Плейлист монарха насчитывает 17 композиций, 15 из которых выполнены артистами из стран Содружества. Подборка охватывает различные музыкальные стили – от регги и афробита до поп-музыки, диско и калипсо.

Полный перечень песен из плейлиста короля Чарльза III:

Bob Marley & The Wailers – "Could You Be Loved";

Millie Small – "My Boy Lollipop";

Kylie Minogue – "The Loco – Motion";

Al Bowlly – "The Very Thought Of You";

Грейс Джонс – "La Vie En Rose";

RAYE – "Love Me Again";

Daddy Lumba – "Mpempem Do Me";

Davido – "KANTE";

Miriam Makeba – "The Click Song";

Jools Holland & Ruby Turner – "My Country Man";

Anoushka Shankar – "Indian Summer";

Siti Nurhaliza – "Anta Permana";

Dame Kiri Te Kanawa & Carl Doy & New Zealand Symphony Orchestra – "E Te Iwi E (Call to the People)";

Майкл Бубле – "Haven't Met You Yet";

Arrow – "Hot Hot Hot Hot";

Бейонсе – "Crazy in Love";

Diana Ross – "Upside Down".

Можно заметить, что в список также вошли две композиции, которые не связаны со странами Содружества.

Отдельно Чарльз III вспомнил Боба Марли и его трек Could You Be Loved, поделившись воспоминаниями о личной встрече с легендарным музыкантом. Монарх отметил его "замечательную, заразительную энергию и искреннюю заботу о людях".

"Я всегда буду помнить его слова: "У людей есть голос внутри них". Он донес этот голос к миру так, что никто, кто его услышал, не сможет забыть", – подчеркнул король.

Представление плейлиста состоялось через два месяца после визита Чарльза III в штаб-квартиру Apple Music в Battersea Power Station, где он встретился с британской певицей Raye.

