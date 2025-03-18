Боб Марли, Бейонсе и другие: король Чарльз III представил свой любимый плейлист
- Король Чарльз III представил свой плейлист из 17 композиций, охватывая различные жанры от регги до поп-музыки.
- В плейлист вошли две композиции, не связанные со странами Содружества, и песни Боба Марли, с которым у короля есть личные воспоминания.
Король Великобритании Чарльз III вместе с Apple Music представил персональный плейлист из 17 композиций. Подборка охватывает различные жанры – от регги и афробита до поп-музыки и калипсо.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Apple Music.
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Какие песни слушает Чарльз III
10 марта, по случаю Дня Содружества Наций, который ежегодно отмечают в Великобритании и странах Содружества, была опубликована музыкальная подборка короля Чарльза III.
Плейлист монарха насчитывает 17 композиций, 15 из которых выполнены артистами из стран Содружества. Подборка охватывает различные музыкальные стили – от регги и афробита до поп-музыки, диско и калипсо.
Полный перечень песен из плейлиста короля Чарльза III:
- Bob Marley & The Wailers – "Could You Be Loved";
- Millie Small – "My Boy Lollipop";
- Kylie Minogue – "The Loco – Motion";
- Al Bowlly – "The Very Thought Of You";
- Грейс Джонс – "La Vie En Rose";
- RAYE – "Love Me Again";
- Daddy Lumba – "Mpempem Do Me";
- Davido – "KANTE";
- Miriam Makeba – "The Click Song";
- Jools Holland & Ruby Turner – "My Country Man";
- Anoushka Shankar – "Indian Summer";
- Siti Nurhaliza – "Anta Permana";
- Dame Kiri Te Kanawa & Carl Doy & New Zealand Symphony Orchestra – "E Te Iwi E (Call to the People)";
- Майкл Бубле – "Haven't Met You Yet";
- Arrow – "Hot Hot Hot Hot";
- Бейонсе – "Crazy in Love";
- Diana Ross – "Upside Down".
Можно заметить, что в список также вошли две композиции, которые не связаны со странами Содружества.
Отдельно Чарльз III вспомнил Боба Марли и его трек Could You Be Loved, поделившись воспоминаниями о личной встрече с легендарным музыкантом. Монарх отметил его "замечательную, заразительную энергию и искреннюю заботу о людях".
"Я всегда буду помнить его слова: "У людей есть голос внутри них". Он донес этот голос к миру так, что никто, кто его услышал, не сможет забыть", – подчеркнул король.
Bob Marley & The Wailers – "Could You Be Loved": смотрите клип
Представление плейлиста состоялось через два месяца после визита Чарльза III в штаб-квартиру Apple Music в Battersea Power Station, где он встретился с британской певицей Raye.
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