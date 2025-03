Боб Марлі, Бейонсе та інші: король Чарльз III представив свій улюблений плейлист

Король Великої Британії Чарльз III разом із Apple Music представив персональний плейлист із 17 композицій. Добірка охоплює різні жанри – від реггі та афробіту до попмузики та каліпсо.

Які пісні слухає Чарльз III

10 березня, з нагоди Дня Співдружності Націй, який щорічно відзначають у Великій Британії та країнах Співдружності, було опубліковано музичну добірку короля Чарльза III.

Плейлист монарха налічує 17 композицій, 15 з яких виконані артистами з країн Співдружності. Добірка охоплює різноманітні музичні стилі – від реггі та афробіту до попмузики, диско та каліпсо.

Повний перелік пісень з плейлиста короля Чарльза ІІІ:

Bob Marley & The Wailers – "Could You Be Loved";

Millie Small – "My Boy Lollipop";

Kylie Minogue – "The Loco – Motion";

Al Bowlly – "The Very Thought Of You";

Grace Jones – "La Vie En Rose";

RAYE – "Love Me Again";

Daddy Lumba – "Mpempem Do Me";

Davido – "KANTE";

Miriam Makeba – "The Click Song";

Jools Holland & Ruby Turner – "My Country Man";

Anoushka Shankar – "Indian Summer";

Siti Nurhaliza – "Anta Permana";

Dame Kiri Te Kanawa & Carl Doy & New Zealand Symphony Orchestra – "E Te Iwi E (Call to the People)";

Michael Bublé – "Haven't Met You Yet";

Arrow – "Hot Hot Hot";

Beyoncé – "Crazy in Love";

Diana Ross – "Upside Down".

Можна помітити, що до списку також увійшли дві композиції, які не пов’язані з країнами Співдружності.

Окремо Чарльз III згадав Боба Марлі та його трек Could You Be Loved, поділившись спогадами про особисту зустріч з легендарним музикантом. Монарх відзначив його "чудову, заразливу енергію та щиру турботу про людей".

"Я завжди пам’ятатиму його слова: "У людей є голос усередині них". Він доніс цей голос до світу так, що ніхто, хто його почув, не зможе забути", – наголосив король.

Bob Marley & The Wailers – "Could You Be Loved": дивіться кліп

Представлення плейлиста відбулося через два місяці після візиту Чарльза III до штаб-квартири Apple Music у Battersea Power Station, де він зустрівся з британською співачкою Raye.

