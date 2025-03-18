Боб Марлі, Бейонсе та інші: король Чарльз III представив свій улюблений плейлист
- Король Чарльз III представив свій плейлист із 17 композицій, охоплюючи різні жанри від реггі до попмузики.
- До плейлиста увійшли дві композиції, не пов’язані з країнами Співдружності, та пісні Боба Марлі, з яким у короля є особисті спогади.
Король Великої Британії Чарльз III разом із Apple Music представив персональний плейлист із 17 композицій. Добірка охоплює різні жанри – від реггі та афробіту до попмузики та каліпсо.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Apple Music.
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Які пісні слухає Чарльз III
10 березня, з нагоди Дня Співдружності Націй, який щорічно відзначають у Великій Британії та країнах Співдружності, було опубліковано музичну добірку короля Чарльза III.
Плейлист монарха налічує 17 композицій, 15 з яких виконані артистами з країн Співдружності. Добірка охоплює різноманітні музичні стилі – від реггі та афробіту до попмузики, диско та каліпсо.
Повний перелік пісень з плейлиста короля Чарльза ІІІ:
- Bob Marley & The Wailers – "Could You Be Loved";
- Millie Small – "My Boy Lollipop";
- Kylie Minogue – "The Loco – Motion";
- Al Bowlly – "The Very Thought Of You";
- Grace Jones – "La Vie En Rose";
- RAYE – "Love Me Again";
- Daddy Lumba – "Mpempem Do Me";
- Davido – "KANTE";
- Miriam Makeba – "The Click Song";
- Jools Holland & Ruby Turner – "My Country Man";
- Anoushka Shankar – "Indian Summer";
- Siti Nurhaliza – "Anta Permana";
- Dame Kiri Te Kanawa & Carl Doy & New Zealand Symphony Orchestra – "E Te Iwi E (Call to the People)";
- Michael Bublé – "Haven't Met You Yet";
- Arrow – "Hot Hot Hot";
- Beyoncé – "Crazy in Love";
- Diana Ross – "Upside Down".
Можна помітити, що до списку також увійшли дві композиції, які не пов’язані з країнами Співдружності.
Окремо Чарльз III згадав Боба Марлі та його трек Could You Be Loved, поділившись спогадами про особисту зустріч з легендарним музикантом. Монарх відзначив його "чудову, заразливу енергію та щиру турботу про людей".
"Я завжди пам’ятатиму його слова: "У людей є голос усередині них". Він доніс цей голос до світу так, що ніхто, хто його почув, не зможе забути", – наголосив король.
Bob Marley & The Wailers – "Could You Be Loved": дивіться кліп
Представлення плейлиста відбулося через два місяці після візиту Чарльза III до штаб-квартири Apple Music у Battersea Power Station, де він зустрівся з британською співачкою Raye.
До слова, у Tik Tok завірусився хіт 90-х, який зазвичай використовують для відео про тварин. Мовиться про пісню "No problem" у виконанні Левка Дурка.