Королева Виктория известна не только своим долгим правлением, но и большой любовью к вкусной еде. Однако был один простой овощ, который занимал почетное место в меню Ее Величества.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на TastingTable.

Что обожала есть королева Виктория?

В детские годы питание королевы Виктории было достаточно скромным и сводилось преимущественно к хлебу с молоком и простой жареной баранине. После восшествия на престол в 1837 году она наверстала упущенное и ела все, что хотела, ежедневно устраивая роскошные трапезы.

Меню королевы отличалось многообразием и часто включало несколько мясных и рыбных блюд на ужин, но особое место в нем занимал один овощ – картофель. В Королевском архиве сохранились упоминания, что ее сытные завтраки обычно состояли из бараньих отбивных с картофельным пюре или сосисок с картофелем.

В книге "Частная жизнь королевы, описана членом королевского двора" отмечалось, что Виктория "призналась в большой слабости к картофелю", который для нее готовили в различных вариациях.

Королева Виктория / Портрет Ее Величества

Среди любимых блюд королевы, которые появились в меню 1897 года, была kartoffelsuppe – кремовый картофельный суп, популярный в Германии, похожий на французский картофельный суп с луком-пореем.

Существует часто цитируемая история о страсти королевы Виктории к картофелю, которая происходит от самой Ее Королевского Высочества.

Она вела дневник на протяжении 69 лет, и в записи за 1861 год жаловалась на ужин в отеле в Далвинне во время путешествия по Шотландии вместе с принцем Альбертом. Королеву возмутило, что на столе были только "двух жалких голодных кур с нагорья без картофеля!".

Какими еще блюдами любила лакомиться королева Виктория?

В издании History Extra пишут, что королева имела особую страсть к сладостям. Ее свадебный торт весил около 300 фунтов (около 136 килограммов) и достигал в диаметре трех ярдов (чуть менее 3 метров).

Королева Виктория также обожала глинтвейн, мороженое, торты и разнообразную выпечку. Согласно анонимному свидетельству 1901 года, она имела большой аппетит к "шоколадным бисквитам, простым бисквитам, вафлям двух или трех различных форм, печенья, всевозможных капельных пирожных, рисовых пирожных, миндальных конфет и различных конфет".

Кроме того, Ее Величество особенно любила все виды пирогов, а клюквенный со сметаной был одним из ее фаворитов.

