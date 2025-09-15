Королева Вікторія відома не лише своїм довгим правлінням, а й неабиякою любов'ю до смачної їжі. Однак був один простий овоч, який займав почесне місце в меню Її Величності.

Що обожнювала їсти королева Вікторія?

У дитячі роки харчування королеви Вікторії було досить скромним і зводилося переважно до хліба з молоком та простої смаженої баранини. Після сходження на престол у 1837 році вона надолужила згаяне і їла все, що хотіла, щодня влаштовуючи розкішні трапези.

Меню королеви відзначалося різноманіттям і часто включало кілька м'ясних та рибних страв на вечерю, але особливе місце в ньому посідав один овоч – картопля. У Королівському архіві збереглися згадки, що її ситні сніданки зазвичай складалися з баранячих відбивних із картопляним пюре або сосисок із картоплею.

У книзі "Приватне життя королеви, описане членом королівського двору" зазначалося, що Вікторія "зізналася у великій слабкості до картоплі", яку для неї готували в різних варіаціях.

Королева Вікторія / Портрет Її Величності

Серед улюблених страв королеви, які з'явилися в меню 1897 року, була kartoffelsuppe – кремовий картопляний суп, популярний у Німеччині, схожий на французький картопляний суп з цибулею-пореєм.

Існує часто цитована історія про пристрасть королеви Вікторії до картоплі, яка походить від самої Її Королівської Високості.

Вона вела щоденник упродовж 69 років, і в записі за 1861 рік скаржилася на вечерю в готелі в Далвінні під час подорожі Шотландією разом із принцом Альбертом. Королеву обурило, що на столі були лише "двох жалюгідних голодних курей з нагір'я без картоплі!".

Якими ще стравами полюбляла ласувати королева Вікторія?

У виданні History Extra пишуть, що королева мала особливу пристрасть до солодощів. Її весільний торт важив близько 300 фунтів (близько 136 кілограмів) і сягав у діаметрі трьох ярдів (трохи менше ніж 3 метри).

Королева Вікторія також обожнювала глінтвейн, морозиво, торти й різноманітну випічку. Згідно з анонімним свідченням 1901 року, вона мала неабиякий апетит до "шоколадних бісквітів, простих бісквітів, вафель двох або трьох різних форм, печива, всіляких крапельних тістечок, рисових тістечок, мигдальних цукерок та різноманітних цукерок".

Крім того, Її Величність особливо полюбляла всі види пирогів, а журавлинний зі сметаною був одним із її фаворитів.

