Яку українську страву обожнювала принцеса Діана?
У 1981 році благодійна організація з Йоганнесбурга, що опікувалася літніми людьми, звернулася до відомих особистостей із проханням поділитися своїми улюбленими рецептами для нової кулінарної книги.
Через кілька десятиліть частину цих листів вдалося віднайти. Серед них був і лист від принцеси Діани, яка зізналася, що її найулюбленішою стравою є борщ.
Борщ
У листі вона описала власний варіант яскраво-червоного українського супу, який містить "буряк, йогурт, цибулю, курячий бульйон, молоко, сметану, сіль і перець".
Відомо, що в Україні Діана ніколи не бувала, тож залишається загадкою, де саме вперше вона скуштувала борщ. Найімовірніше, вона спробувала його вже в інтерпретації британських кухарів, і саме цим пояснюється відмінність рецепта від традиційного.
Яку страву принцеса Діна не могла терпіти?
- Королівський кухар Даррен Макгрейді згадав кумедну історію про харчові вподобання принцеси Діани. За його словами, спершу вона дуже любила страви з лосося.
- Макгрейді часто запитували, що обожнює їсти принцеса і він усім називав лосось. З часом Діана почала скаржитися, що їй подають лише цю рибу, не підозрюючи, що саме завдяки словам королівського кухаря ця страва постійно з'являлася на її столі.
- Коли кухар розповів, що це він винен у тому, що їй завжди подавали лосось, він почав регулярно змінювати меню, щоб виправити цю помилку.