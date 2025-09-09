Затмила гетмана: кого считали самой красивой женщиной казацкой Украины
- Самой красивой женщиной казацкой Украины считали жену гетмана Ивана Скоропадского.
- Она имела сильный характер, из-за чего ее называли "Настя-гетманиха".
В казацкой Украине самой красивой женщиной считали жену гетмана Ивана Скоропадского. Она вошла в историю как красавица с сильным характером.
Какая женщина во времена Гетманщины считалась самой красивой?
Алферов отметил, что сохранилось немного женских портретов из эпохи Гетманщины, поэтому сведения о них в основном происходят из рассказов.
Однако самой красивой женщиной эпохи Гетманщины считалась Анастасия Маркович. Она была вдовой Константина Голуба, а впоследствии женой будущего гетмана Ивана Скоропадского.
Анастасия Маркович / Портрет художницы Ольги Мордвиновой
Характер Насти был настолько боевым, что даже шутили: "гетман носит плахту, а Настя – булаву". Более того, ее даже прозвали "Настя-гетманиха".
Кто была самой богатой невестой в истории Украины?
- В истории Украины немало женщин, которых считали завидными невестами. Среди них – Гальшка Острожская, которая в XVI веке унаследовала десятки городов, сотни сел и замков. И все же, действительно самой богатой невестой была не она.
- Самый ценный "приданое" в Европу принесла Анна Ярославна – дочь киевского князя Ярослава Мудрого, которая стала королевой Франции. Ее богатство заключалось не в деньгах или имениях, а в уникальной родословной.
- Дед Анны – Владимир Великий – женился на сестре византийских императоров. А поскольку Византия строго берегла своих княгинь и не отдавала их в брак иностранным монархам, этот союз считался исключительным. Именно поэтому в Европе верили, что Анна имеет "императорскую кровь".