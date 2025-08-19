Когда-то Иоганн Вольфганг фон Гете писал: "Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек". Если так, то есть среди украинцев тот, кто был человеком около сотни раз.

Сколько этот украинец знал языков – точно неизвестно, исследователи говорят, что эта цифра варьируется от 56 до 100. О ком идет речь, расскажет 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

Интересно Не "Киев": историк рассказал, как тюрки называли украинскую столицу вплоть до 18 века

Кто из украинцев знал больше всего языков?

Абсолютным рекордсменом по знанию языков в украинской истории является писатель, переводчик и востоковед Агафангел Крымский. Он вырос в русскоязычной семье, знал украинский, а во время учебы в Острожской гимназии изучил польский, английский и немецкий языки. Позже в коллегии Галагана – греческий, итальянский и турецкий. Поэтому к 18 годам Крымский уже знал 8 языков.

Суммарно количество языков, которыми Крымский овладел до конца жизни в среднем оценивают до 60. Однако цифры у исследователей различаются ввиду того, что ученый изучал не только языки, но и различные наречия и диалекты.

Крымский постоянно шутил, что проще найти язык, который он не знает, чем посчитать, сколько он знает. Он знал много восточных языков, в частности персидский, арабский и тюркские языки.



Агафангел Крымский / Фото kmalibrary.wordpress.com

В 1941 году советская оккупационная власть обвинила Крымского в "буржуазном национализме" и выслала в Казахстан. Дальнейшая судьба Крымского неизвестна. По основной версии – через год после депортации ученый умер в больнице. Где он похоронен – неизвестно до сих пор.