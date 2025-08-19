Колись Йоганн Вольфганг фон Гете писав: "Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина". Якщо так, то є серед українців той, хто був людиною близько сотні разів.

Скільки цей українець знав мов – точно невідомо, дослідники кажуть, що ця цифра варіюється від 56 до 100. Про кого йде мова, розповість 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Цікаво Не "Київ": історик розповів, як тюрки називали українську столицю аж до 18 століття

Хто з українців знав найбільше мов?

Абсолютним рекордсменом зі знання мов в українській історії є письменник, перекладач та сходознавець Агатангел Кримський. Він виріс в російськомовній родині, знав українську, а під час навчання в Острозькій гімназії вивчив польську, англійську та німецьку мови. Пізніше в колегії Ґалаґана – грецьку, італійську та турецьку. Тому до 18 років Кримський вже знав 8 мов.

Сумарно кількість мов, які Кримський опанував до кінця життя в середньому оцінюють до 60. Проте цифри в дослідників різняться з огляду на те, що науковець вивчав не тільки мови, але й різні говірки та діалекти.

Кримський постійно жартував, що простіше знайти мову, яку він не знає, ніж порахувати, скільки він знає. Він знав багато східних мов, зокрема перську, арабську та тюрські мови.



Агатангел Кримський / Фото kmalibrary.wordpress.com

У 1941 році радянська окупаційна влада звинуватила Кримського в "буржуазному націоналізмі" та вислала до Казахстану. Подальша доля Кримського невідома. За основною версією – через рік після депортації науковець помер у лікарні. Де він похований – невідомо досі.