Исторические романы – эпические приключения с духом прошлого, пересказы известных легенд с деталями, любовью, ненавистью и не только. И этот жанр по нраву многим читателям книг.

Первый исторический роман написал писатель, который является национальным героем Шотландии. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на BBC.

О чем был первый исторический роман?

Первый исторический роман появился в мире в 1814 году. Речь идет о "Веверли" – роман шотландского писателя Вальтера Скотта. Хотя произведение было опубликовано анонимно, потому что в тогдашней Великобритании поэзия считалась аристократическим творчеством, а вот проза – для низов.

"Веверли" как и другие романы англичанина Скотта привлекли внимание к Шотландии. Поэтому неудивительно, что там писатель стал национальным героем.



Вальтер Скотт / Архивное изображение

Также Скотт является автором исторического романа "Айвенго", который вышел 1819 году уже под его именем и повествует об Англии времен короля Ричарда I Львиное Сердце. Это произведение изучают в школе на мировой литературе. Интересно, что после публикации "Айвенго" в Британии и Европе в целом возрос интерес к рыцарской и средневековой тематике.

Исторические романы стали неотъемлемой частью мировой прозы и за более чем 200 лет с момента публикации "Веверли" в мире появились тысячи исторических романов. Первым в украинской литературе произведением в этом жанре является "Черная рада" Пантелеймона Кулиша, издана в 1857 году.