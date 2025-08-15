Історичні романи – епічні пригоди з духом минулого, перекази відомих легенд з деталями, любов'ю, ненавистю і не тільки. І цей жанр до вподоби багатьом читачам книг.

Перший історичний роман написав письменник, який є національним героєм Шотландії. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на BBC.

Цікаво Чи є в Україні антивоєнна література і якою вона має бути: що про це думає поет і ветеран Дронь

Про що був перший історичний роман?

Перший історичний роман з'явився у світі в 1814 році. Мова йде про "Веверлі" – роман шотландського письменника Вальтера Скотта. Хоча твір був опублікований анонімно, бо в тодішній Великій Британії поезія вважалася аристократичною творчістю, а ось проза – для низів.

"Веверлі" як й інші романи англійця Скотта привернули увагу до Шотландії. Тому не дивно, що там письменник став національним героєм.



Вальтер Скотт / Архівне зображення

Також Скотт є автором історичного роману "Айвенго", який вийшов 1819 році вже під його іменем та оповідає про Англію часів короля Річарда І Левове Серце. Цей твір вивчають у школі на світовій літературі. Цікаво, що після публікації "Айвенго" у Британії та Європі загалом зріс інтерес до лицарської та середньовічної тематики.

Історичні романи стали невіддільною частиною світової прози і за понад 200 років з моменту публікації "Веверлі" у світі з'явилися тисячі історичних романів. Першим в українській літературі твором у цьому жанрі є "Чорна рада" Пантелеймона Куліша, видана у 1857 році.