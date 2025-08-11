В Україні вже 12-ий рік триває війна, яку проти нас веде Росія. Своїми міркуваннями про антивоєнну літературу в Україні поділився поет та ветеран війни Артур Дронь в інтерв'ю для 24 Каналу.

Якою є антивоєнна література в Україні?

Артур Дронь зауважує, що з огляду на тривалість війни в Україні в нас ще з часів АТО є серйозний пласт літератури про це. За роки війни з'явилося чимало романів від цивільних та військових, які оповідають про події 2014 – 2022 років.

Після початку повномасштабного вторгнення, яке стало новим етапом війни, спершу з'явилося чимало поезії про це. За словами Дроня, поезія найперше реагує на такі події. Водночас станом на зараз якісних художніх романів про події повномасштабної війни в Україні є немає чи вони не надто відомі, бо цьому потрібно більше часу.

Зараз у нас є різні оповідання та есеї, але художнім творам, як кажуть мудрі люди, треба більше часу, щоб з’явитися. Загалом антивоєнна література у нас є, але їй поки не приділяють достатньо уваги,

– каже поет.



Артур Дронь / Фото Vogue Ukraine

Водночас Артур Дронь наголошує, що не варто романтизувати війну та описувати її в яскравих барвах, бо тоді автор обманює людей і вони зіштовхуються потім з жорстокою реальністю. За словами автора, потрібно писати не тільки про біль і трагізм війни, але й про те, що допомагає все це пережити. Дронь підкреслює, що література має бути антивоєнною, але не антимілітарною.

Наприклад, треба писати про братерство на війні. Братерство з іншими – це те, з чим ти можеш пройти далі. Люди, які в тебе вірять, які тебе підтримують, яких ти любиш, яких ти пішов захищати. Потрібно говорити про ті речі, які тобі допомагають справлятися з цими випробуваннями. Треба завжди писати з відповідальністю за те, що ти пишеш, і, власне, писати про відповідальність, яку треба на себе взяти,

– підкреслює Дронь.

Цікаво! З 12 серпня стартує продаж нової книги Артура Дроня "Гемінґвей нічого не знає", яка, за визначенням автора, є книгою свідчень про війну. Це прозовий дебют Дроня і в книзі він оповідає про свій досвід на війні як бійця 125-ї окремої бригади Тероборони, в якій він служив до літа 2025 року, а також про проблеми та те, що допомагає з ними впоратися.