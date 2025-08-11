В Украине уже 12-й год продолжается война, которую против нас ведет Россия. Своими соображениями об антивоенной литературе в Украине поделился поэт и ветеран войны Артур Дронь в интервью для 24 Канала.

Какова антивоенная литература в Украине?

Артур Дронь отмечает, что учитывая продолжительность войны в Украине у нас еще со времен АТО есть серьезный пласт литературы об этом. За годы войны появилось немало романов от гражданских и военных, повествующих о событиях 2014 – 2022 годов.

После начала полномасштабного вторжения, которое стало новым этапом войны, сначала появилось немало поэзии об этом. По словам Дроня, поэзия в первую очередь реагирует на такие события. В то же время по состоянию на сейчас качественных художественных романов о событиях полномасштабной войны в Украине нет или они не слишком известны, потому что этому нужно больше времени.

Сейчас у нас есть разные рассказы и эссе, но художественным произведениям, как говорят мудрые люди, надо больше времени, чтобы появиться. В общем антивоенная литература у нас есть, но ей пока не уделяют достаточно внимания,

– говорит поэт.



Артур Дронь / Фото Vogue Ukraine

В то же время Артур Дронь отмечает, что не стоит романтизировать войну и описывать ее в ярких красках, потому что тогда автор обманывает людей и они сталкиваются потом с жестокой реальностью. По словам автора, нужно писать не только о боли и трагизме войны, но и о том, что помогает все это пережить. Дронь подчеркивает, что литература должна быть антивоенной, но не антимилитарной.

Например, надо писать о братстве на войне. Братство с другими – это то, с чем ты можешь пройти дальше. Люди, которые в тебя верят, которые тебя поддерживают, которых ты любишь, которых ты пошел защищать. Нужно говорить о тех вещах, которые тебе помогают справляться с этими испытаниями. Надо всегда писать с ответственностью за то, что ты пишешь, и, собственно, писать об ответственности, которую надо на себя взять,

– подчеркивает Дронь.

Интересно! С 12 августа стартуют продажи новой книги Артура Дроня "Хемингуэй ничего не знает", которая, по определению автора, является книгой свидетельств о войне. Это прозаический дебют Дроня и в книге он повествует о своем опыте на войне как бойца 125-й отдельной бригады Теробороны, в которой он служил до лета 2025 года, а также о проблемах и то, что помогает с ними справиться.