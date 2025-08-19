В Великобритании уже много лет есть монархи, которые сейчас выполняют представительскую функцию, однако раньше все было иначе. Люди на престоле менялись на протяжении веков.

Кто находился у власти меньше всего?

Наследование престола в Великобритании раньше не всегда было простым процессом. Часто это было связано с интригами и войнами.

Среди представителей монаршей семьи были те, кому удавалось закрепиться на длительное время, однако далеко не всем везло. В истории есть пример очень короткого пребывания на престоле. Говорится о королеве по имени Джейн Грей. Она сосредотачивала власть в своих руках всего 9 дней в июле 1553 года.

Джейн Грей не имела политических амбиций. Она была подростком, когда умер ее отец – король Эдуард VI. Она оказалась в центре политической игры, целью которой было не дать взойти на трон Марии Тюдор, однако это не сработало. В итоге Джейн Грей казнили через несколько месяцев после окончания ее правления.



