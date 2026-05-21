Внимание на 8 секунд и винил в руках: кто такие зуммеры и какие факты о них остаются без внимания

Поколение Z выросло в мире смартфонов и постоянного онлайн-доступа, что сформировало их представление о жизни, образовании и работе. Именно поэтому они уже по-другому относятся к карьере, ценят гибкость, любят возвращаться к аутентичности и ценят комфорт. А еще их привычки и ценности все больше влияют на рынок труда.

Кто такие поколения X, или другими словами зумеры, как они учатся, о чем мечтают и почему все больше стремятся к психологическому комфорту – с этим разбирался 24 Канал.

Что такое поколение Z и чем оно отличается от миллениалов?

Поколение Z часто называют "зумерами", ведь это первое поколение, которое с детства росло в эпоху смартфонов, соцсетей и постоянного доступа к интернету. Именно их представители считаются первой генерацией "цифровых уроженцев" – тех людей, которые не застали мира без интернета.

В общем к поколению Z относятся люди, рожденные с 1997 года. Именно этот год исследователи из Pew Research Септег считают границей между миллениалами и новой генерацией.

Центр решил использовать 1996 год как последний год рождения миллениалов. То есть любой, кто родился между 1981 и 1996 годами, считается миллениалом, а любой, кто родился с 1997 года, является частью нового поколения,

– говорится в центре.

Кстати! Главное отличие между миллениалами и поколением Z заключается в среде, в которой они росли. Миллениалы помнят жизнь без смартфонов и соцсетей, а интернет стал частью их жизни уже в подростковом или взрослом возрасте.

В то же время на сегодня до сих пор не существует четких границ к какому именно поколению принадлежит тот или иной человек. Но социологи и исследовательские центры могут использовать различные временные рамки для таких поколений, как X, Y, Z и Альфа:

По классификации Pew Research, поколение X рождены примерно в 1965 – 1980 годах,

Поколение Y или миллениалы – между 1981 годом и 1996 годом,

Поколение Z (зумеры) – начало примерно с 1997 года, а заканчивается это поколение в 2012 году,

А поколение Альфа (Alpha) – дети, рожденные после 2010 – 2012 годов. Они уже живут в мире искусственного интеллекта, стриминговых платформ и полной цифровизации.

Логично, что название "поколение Z" появилось уже как продолжение буквенной классификации поколений, то есть после поколения X и поколения Y. А термин "зумеры" возник как неформальное название – по аналогии с "бумерами" и "миллениалами".

Бэби-бумеры – это единственное поколение, которое официально признало Бюро переписи населения США на основе известного всплеска рождаемости после Второй мировой войны в 1946 году и значительного снижения рождаемости после 1964 года.

Поколение Z: интересы, поведение и общение

В Pew Research Септег отмечается, что зумеры формировались как поколение под влиянием социальных сетей, постоянного онлайн-общения, глобальных кризисов и быстрого развития технологий.

Особенностями поколения Z является то, что они довольно активны в интернете: работают там, делают покупки и даже заводят друзей онлайн. Например, по данным McKinsey&Company, в Азии поколение Z проводит 6 или более часов в день за своими телефонами.

А если взять в целом, то более трети представителей поколения проводит в соцсетях более 2 часов ежедневно. Но несмотря на это, представители поколения тщательно курируют свое "онлайн-я", чем предыдущие поколения.

То есть они более склонны к тенденциям анонимности, более персонализированных лент и меньшего онлайн-присутствия, даже когда они жадно потребляют медиа онлайн,

– пишут на сайте.

Зато главные ценности этого поколения тесно связаны с аутентичностью и свободой самовыражения. Дело в том. что зумеры больше предыдущих поколений обращают внимание как на ментальное здоровье, экологию или социальную справедливость, так и на инклюзивность и личный комфорт. В McKinsey добавляют, что такие люди особенно ценят "поиск правды".

Однако учитывая то, когда были рождены зумеры, постоянное использование соцсетей влияет на их уровень тревожности, самооценку и эмоциональное состояние, особенно это было заметно среди подростков-зумеров.

Поэтому в ежегодном отчете Culture Next Trends Report говорится о том, что представители поколения Z больше всего любят слушать подкасты о психическом здоровье, а также ностальгические песни.

В общем зумеры не привязаны к одному жанру и могут часто слушать разную музыку: от современного хип-хопа до K-pop или старые треки. Как отмечается в издании Real Simple, сейчас зумеры вообще начали выбирать аналоговый стиль жизни, а потому могут покупать винил, DVD и CD вместо того, чтобы слушать музыку на стриминговых платформах, например Spotify.

Каково поколение Z в работе и политике?

Поколение Z и образование

Так, что поколение Z являются первыми детьми, которые фактически выросли со смартфонами в руках, то это безусловно влияет на модель их образования. Как определяет World Economic Forum, они являются активными и самостоятельными учениками, связывающие все, что видят и слышат, с реальным миром.

Важно учесть, что именно мобильные устройства становятся инструментами для обучения для зуммеров. У этого поколения довольно короткий период концентрации внимания – около 8 секунд, по сравнению с примерно 12 секундами у поколения Y. И это означает отказ от длинных учебных программ и сложных объяснений. Для них лучший вариант – обучение через действие.

Еще в 2021 году было проведено исследование, где около 51% талантливых зумеров лучше всего учились через практический опыт, тогда как только 12% учились, слушая.

Поэтому, чтобы организации могли привлечь молодого специалиста к обучению по соблюдению требований или оснастить его новыми навыками, важно создать среду для обучения через практику. Существует много форматов для этого: серьезные игры, симуляции, тематические исследования, хакатоны, челленджи, марафоны навыков и тому подобное.

Поколение Z на работе

Поколение Z в работе меняет подход к тому, какой должна быть современная корпоративная культура. Если раньше работодатели конкурировали офисными бонусами, например бесплатная еда, игровые зоны или комфортные пространства, то сегодня этот формат постепенно теряет актуальность.

На сайте World Economic Forum указывают, что поколение Z начинает составлять все большую долю рабочей силы: в 2025 году – более четверти ее. А потому преимущества, которых они хотят, выходят за пределы офиса: представители этого поколения ожидают культуры принадлежности на рабочем месте.

Для них важно не только то, где и как они работают, но и то, чувствуют ли они себя частью команды.

На практике примерно 80% представителей поколения Z хотят работать на работодателя, который соответствует их убеждениям.

Работа с поколением Z требует от компаний перехода от формальных стимулов к созданию среды доверия, развития и взаимодействия.

Важными инструментами становятся в этом: наставничество и поддержка младших работников, регулярная коммуникация между уровнями команды, инклюзивная корпоративная культура, а также возможности обучения и развития.

Поколение Z в политике

Одно из исследований Pew Research Center утверждает, что около 70% представителей поколения Z убеждены, что правительство должно делать больше для решения общественных кризисов. Для сравнения, среди старших поколений, например бэби-бумеры, это мнение разделяет значительно меньшее количество людей.

Несмотря на это, их взгляды на ключевые социальные и политические вопросы довольно похожи на миллениалов. Еще в 2018 году опрос показал, что, подобно миллениалам, поколение Z является прогрессивным и проправительственным, а большинство считает рост расового и этнического разнообразия в стране положительным явлением.

К тому же последние годы обнаружили уникальный тренд, который аналитики называют "идеологическим гендерным разрывом" внутри самого поколения, где девушки-зумеры стремительно либерализируются и активно поддерживают прогрессивную повестку дня, а вот парни-зумеры демонстрируют склонность к сохранению традиционных взглядов.

Аналитический центр Brookings Institution отмечает, что этот идеологический разрыв между молодыми мужчинами и женщинами является беспрецедентным для современной политической истории.

Что уже изменилось в поведении зумеров?

Интересно, что сегодня есть заметная тенденция, когда представители поколения Z все чаще отказываются от дистанционного формата работы. Исследование показывает, что 4 зумеров предпочитают работу в офисе, ведь чувствуют себя одинокими во время работы из дома.

Дело в том, что многие из представителей этого поколения начинали работать еще во время локдауна, а потому фактически не имели опыта постоянной работы в офисе и обычного общения с коллегами.

В отчете, который базируется на опросе 8 тысяч взрослых в Великобритании, отмечается, что именно молодые работники больше всего страдают от одиночества. Особенно это касается тех, кто работает в сфере блогинга и соцсетей. Почти 60% инфлюенсеров признались, что стремятся найти работу с более живой социальной средой, где можно общаться с коллегами не только онлайн.

В то же время по данным Morning Consult, примерно 57% зумеров заявили, что хотели бы стать инфлюенсерами, если бы имели такую возможность. Рост популярности TikTok, Instagram и YouTube способствовал формированию нового класса "креаторов", таких как фрилансеры, геймеры, бизнес-коучи и тому подобное.