Какой украинский художник написал 40 тысяч работ и почему при жизни он сменил 17 имен

В Украине родилось очень много выдающихся художников, однако некоторых из них мы только начинаем открывать. Например, художник Епифаний Дровняк известен не только своими картинами, но и тем, что его судьба была похожа на сюжет фильма.

Он был сиротой, никогда не знал отца, а мать потерял на войне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео voitok_tosee.

Смотрите также Они не как все: кто такие альтушки, как выглядят и почему стали популярны

Что известно о Епифании Дровняке?

Имя "Епифаний Дровняк" не такое известное потому, что художник известен под другим – Никифор Криницкий. Он жил в сложные времена, поэтому его лемковские корни замалчивалось, а имена он был вынужден менять, чтобы работать.

Его считают одним из величайших примитивистов. На просторах Интернета его называли "нищим", хотя это не совсем так. Еще при жизни картины художника продавались и он имел с того деньги. Однако чудаком его считали заслуженно. Таких обычно называют "не от мира сего".

Интересно! Считается, что он написал 40 тысяч работ и имел аж 17 имен.

Что известно о лемковском художнике: смотрите видео

Творчество этого художника было интуитивным. Он не мог объяснить, почему его картины выглядели именно так и по какому принципу он клал мазки, однако она откликалась людям.

Что такое примитивизм?

Это стиль рисования, для которого характерно упрощение образов, плоские образы, чистые цвета, отсутствие воздушной перспективы и других признаков академизма, говорится в Википедии.

Еще этим термином иногда определяют так называемое "наивное искусство".

Как Мария Примаченко смогла предсказать трагические события?