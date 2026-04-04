Не только "Місто спить": 5 известных песен в исполнении Квитки Цисык, которые стоит услышать каждому

Квитка Цисык не родилась в Украине и никогда там не жила, но украинцы глубоко уважают творчество этой певицы благодаря ее исполнению украинских народных и не только песен. Уникальность ее пения заключалась в голосе – у нее был колоратурный сопрано, а еще она владела техникой, известной в карпатских селах как "белый голос".

Какие известные песни пела Квитка Цисык и какие из них до сих пор неизвестны широкой публике, рассказывает 24 Канал.

Чего мы не знаем о Квитке Цисык?

Многие знают Квитка Цисык именно по песне "Город спит", однако ее творчество значительно шире. Певица записала два альбома украинских песен – "Квитка. Песни Украины" 1980 года и "Два цвета" 1989 года, где собрала народные и авторские композиции в собственном исполнении.

Первый альбом ("Квітка") певица посвятила "непокоренному украинскому духу и его непрестанным соревнованиям по обе стороны океана", а о втором ("Два кольори") говорила, что "этот сборник является желанием ее украинского сердца вплести радостные нити в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа".

К знаковым песням, которые пела Квитка Цисык, входят:

"Ой не свети луна"

Это украинская народная песня о девушке, которая подозревает любимого в измене. Она просит месяц не светить ей, а светить любимому, который идет домой. А если он имеет другую, пусть луна спрячется за облака. В исполнении Квитки Цисык (альбом "Два кольори") песня приобретает особое звучание, передавая сложные эмоции через ее чистый вокал.

"Сидит девушка над быстрой водой"

Также одна из народных песен Украины, которая рассказывает о глубокой тоске и печали девушки, которая переживает измену любимого. Она обращается к быстрой воде и просит ее забрать, потому что уже не может терпеть боль. Композиция в исполнении Квитки Цисык – из альбома "Квитка. Песни Украины".

"Любимый"

Эту песню еще называют "Осенняя любовь" и она вошла в альбом "Два цвета". Композицию написал Игорь Билозир на слова Петра Запотичного. Квитка Цисык исполнила эту лирику в своем уникальном стиле, и она стала одной из визитных карточек украинской эстрады.

"Черемшина"

Несмотря на то, что "Черемшина" часто воспринимается как народная, это на самом деле не так: музыку создал композитор Василий Михайлюк, а слова – Николай Юрийчук. Это своеобразный гимн любви, передающий чувства через образ природы, а особенно через белый цвет черемухи. Эту песню-романс перепела и Квитка Цисык в альбоме "Два кольори".

"Ой, верше, мій верше"

Это одна из самых известных народных лемковских песен, перепев которой вошел в альбом "Два цвета". Она символизирует тоску по родному краю, ведь в ней говорится о замужестве девушки, которая тоскует по родительскому дому. Эту композицию Квитка Цисык исполнила по-особенному: песня отличается высоким сопрано и легким вибрато.

Была ли популярной певицей Квитка Цисык в США?

Квитка Цисык была популярной не только среди украинцев, но и среди американцев. Одна из песен, которую она выполняла, была награждена "Оскаром" и "Золотым глобусом", а еще номинирована на "Грэмми".

Речь идет о песне "You Light UP My Life", которую Квитка Цисык исполнила к одноименному фильму 1977 года. В 1978 году она получила "Оскар" как лучшая песня к кинофильму. Однако из-за конфликта с режиссером имя певицы было изъято из титров, а награду получила другая исполнительница.

Несмотря на то, Квитка Цисык была еще и одной из самых известных и дорогих в США исполнительниц джинглов к рекламным роликам.

