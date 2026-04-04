Какие известные песни пела Квитка Цисык и какие из них до сих пор неизвестны широкой публике, рассказывает 24 Канал.
Чего мы не знаем о Квитке Цисык?
Многие знают Квитка Цисык именно по песне "Город спит", однако ее творчество значительно шире. Певица записала два альбома украинских песен – "Квитка. Песни Украины" 1980 года и "Два цвета" 1989 года, где собрала народные и авторские композиции в собственном исполнении.
Первый альбом ("Квітка") певица посвятила "непокоренному украинскому духу и его непрестанным соревнованиям по обе стороны океана", а о втором ("Два кольори") говорила, что "этот сборник является желанием ее украинского сердца вплести радостные нити в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа".
К знаковым песням, которые пела Квитка Цисык, входят:
- "Ой не свети луна"
Это украинская народная песня о девушке, которая подозревает любимого в измене. Она просит месяц не светить ей, а светить любимому, который идет домой. А если он имеет другую, пусть луна спрячется за облака. В исполнении Квитки Цисык (альбом "Два кольори") песня приобретает особое звучание, передавая сложные эмоции через ее чистый вокал.
- "Сидит девушка над быстрой водой"
Также одна из народных песен Украины, которая рассказывает о глубокой тоске и печали девушки, которая переживает измену любимого. Она обращается к быстрой воде и просит ее забрать, потому что уже не может терпеть боль. Композиция в исполнении Квитки Цисык – из альбома "Квитка. Песни Украины".
- "Любимый"
Эту песню еще называют "Осенняя любовь" и она вошла в альбом "Два цвета". Композицию написал Игорь Билозир на слова Петра Запотичного. Квитка Цисык исполнила эту лирику в своем уникальном стиле, и она стала одной из визитных карточек украинской эстрады.
- "Черемшина"
Несмотря на то, что "Черемшина" часто воспринимается как народная, это на самом деле не так: музыку создал композитор Василий Михайлюк, а слова – Николай Юрийчук. Это своеобразный гимн любви, передающий чувства через образ природы, а особенно через белый цвет черемухи. Эту песню-романс перепела и Квитка Цисык в альбоме "Два кольори".
- "Ой, верше, мій верше"
Это одна из самых известных народных лемковских песен, перепев которой вошел в альбом "Два цвета". Она символизирует тоску по родному краю, ведь в ней говорится о замужестве девушки, которая тоскует по родительскому дому. Эту композицию Квитка Цисык исполнила по-особенному: песня отличается высоким сопрано и легким вибрато.
Была ли популярной певицей Квитка Цисык в США?
Квитка Цисык была популярной не только среди украинцев, но и среди американцев. Одна из песен, которую она выполняла, была награждена "Оскаром" и "Золотым глобусом", а еще номинирована на "Грэмми".
Речь идет о песне "You Light UP My Life", которую Квитка Цисык исполнила к одноименному фильму 1977 года. В 1978 году она получила "Оскар" как лучшая песня к кинофильму. Однако из-за конфликта с режиссером имя певицы было изъято из титров, а награду получила другая исполнительница.
Несмотря на то, Квитка Цисык была еще и одной из самых известных и дорогих в США исполнительниц джинглов к рекламным роликам.
Интересные факты о карьере Квитки Цисык
В Украине певицу знали под именем Квитка Цисык, впрочем в США ее часто называли Кейси (Kasey Сіѕук). И именно этот псевдоним она использовала для своей профессиональной деятельности, когда была исполнительницей рекламных джинглов.
Один из таких джинглов для компании Ford прослушали более 20 миллиардов раз, что больше чем население на Земле.
Певица создавала джинглы в целом для таких известных брендов, как McDonald's, Coca-Cola, Pepsi и другие. Кроме того, она работала еще и бэк-вокалисткой для Бобби Кинга и Куинси Джонса.