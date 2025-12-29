Трогательный момент из "Ледникового периода", о котором даже не все ярые фанаты знают
- Белка Скрет из мультфильма "Ледниковый период" впервые получила свой желудь в вирусном ролике 2021 года, выпущенном студией Blue Sky перед ее закрытием.
- Этот ролик стал символическим прощальным жестом от аниматоров студии Blue Sky, которая создала франшизу "Ледниковый период".
На протяжении почти 20 лет белка Скрет из мультфильма "Ледникового периода" безуспешно пыталась сделать одно - съесть свой желудь. Бесконечная погоня за желудем стала узнаваемым символом франшизы, который сопровождал зрителей с детства до взрослой жизни.
24 Канал со ссылкой на ютуб-канал CutShotUa расскажет вам историю, которая умилила миллионы фанатов "Ледникового периода". Речь идет о моменте, когда белка Скрет впервые за 20 лет наконец получила свой желудь. Оставайтесь вместе с нами, чтобы узнать, почему эта сцена стала настоящим прощанием целой студии с любимым персонажем.
Смотрите также Рождественско-новогодние сиквелы самых популярных мультфильмов, которые надо посмотреть в декабре
действительно ли Скрет съел желудь после 20 лет поражений?
В 2021 году в сети появился короткий ролик, который быстро стал вирусным. В нем белка Скрет – герой "Ледникового периода" – спокойно садится и съедает свой желанный желудь. Без катастроф, землетрясений или конца света.
Это была первая и единственная сцена за всю историю франшизы, где Скрет наконец достигает своей цели.
В том же 2021 году компания Disney официально закрыла студию Blue Sky, которая создала "Ледниковый период". В свой последний рабочий день аниматоры выпустили этот ролик как прощальный жест – не только для фанатов, но и для себя.
Таким образом Скрет стал символом завершения эпохи: персонаж, который годами терпел поражения ради юмора, получил счастливый финал вместе со студией, что его создала.
Сцена с белкой Скрет, которую фанаты ждали почти 20 лет: смотрите видео
сколько фильмов "Ледникового периода" увидели свет?
Ресурс "Древний Галич" напомнил, в какой хронологии выходили фильмы культовой анимационной франшизы "Ледниковый период".
Сохраните себе, чтобы посмотреть их все!
"Ледниковый период" (2002)
Первый фильм франшизы познакомил зрителей с Мэнни, Сидом, Диего и Скретом. Именно здесь желудь впервые стал отдельной сюжетной линией, повторяющейся в каждой части.
"Ледниковый период: Глобальное потепление" (2006)
Герои убегают от таяния ледников, а Скрет снова случайно запускает катастрофу из-за своей одержимости желудем.
"Ледниковый период 3: Рассвет динозавров" (2009)
Скрет впервые сталкивается с выбором между двумя желудями, но, как всегда, теряет все.
"Ледниковый период 4: Континентальный дрейф" (2012)
Желудь Скрета становится причиной разлома континентов, что подчеркивает его роль как случайного разрушителя мира.
"Ледниковый период 5: Столетняя катастрофа" (2016)
Последний фильм основной серии, в котором погоня Скрета снова едва не приводит к концу света.
Герои мультфильма "Ледниковый период" вместе со Скретом / Фото kiev.detivgorode.ua
Как одна сцена решила судьбу фильма “Матрица”
Подобные символические сцены случаются не только в анимации.
Ранее мы рассказывали о культовой сцене с Тринити в фильме "Матрица", которая фактически решила судьбу всей ленты.
В начале работы над "Матрицей" студия сомневалась в проекте и выделила средства только на тестовую вступительную сцену – ту самую, где Тринити замирает в воздухе перед ударом. Именно она убедила продюсеров, что фильм имеет уникальное будущее, после чего проект получил полное финансирование.
Как и в случае со Скретом, одна сцена без слов смогла сказать больше, чем длинные объяснения – и стала решающей для судьбы целого кинопроекта.