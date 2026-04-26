Одна фраза все разрушила: какой актер едва не заменил Ди Каприо в "Титанике"

В культовом фильме "Титаник" роль Джека Доусона мог сыграть не Леонардо Ди Каприо, а другой известный голливудский актер. Он был среди главных претендентов, проходил пробы с Кейт Уинслет и считал, что роль уже почти его, но все решила одна деталь.

О том, почему на роль Джека Доусона в "Титанике" выбрали Леонардо Ди Каприо, пишет Vanity Fair.

Кто был среди фаворитов на роль Джека Доусона?

Продюсер Джон Ландау, который много лет сотрудничал с режиссером Джеймсом Кэмероном, рассказал, что Мэттью МакКонахи был среди главных фаворитов на роль Джека Доусона в фильме "Титаник".

Актер даже проходил пробы с Кейт Уинслет, воспроизводя одну из ключевых сцен, но его техасский акцент стал одним из факторов, повлиявших на выбор. Во время прослушивания режиссер попросил его сыграть сцену по-другому, однако МакКонахи не согласился, ответив: "Нет. Это было достаточно хорошо. Спасибо".

Мэттью МакКонахи

Позже актер признавался, что был убежден в своей победе на кастинге, но волнение он не справился. Также он опроверг многолетние слухи, будто сам отказался от роли.

"Я спросил Кэмерона об этом, потому что сплетни, которые я слышал и видел в течение многих лет, заключались в том, что я получил роль в "Титанике", но отказался от нее. Это неправда. Мне не предлагали эту роль", – заявил МакКонаги.

Почему Ди Каприо никогда не смотрел "Титаник"?

Леонардо Ди Каприо признался, что никогда не смотрел фильм "Титаник". Об этом стало известно из выпуска программы "Актеры об актерах" от Variety и CNN.

Во время разговора с актрисой Дженнифер Лоуренс, Ди Каприо ответил, что раньше не смотрел "Титаник".

В ответ на это Лоуренс посоветовала ему обязательно посмотреть фильм, отметив, что она действительно стоит просмотра. Однако Ди Каприо объяснил, что не пересматривает фильмы в которых снимается. Он также поинтересовался, делает ли так же Лоуренс.

Актриса призналась, что тоже редко возвращается к своим ролям, но пошутила, что если бы снялась в фильме уровня "Титаника", то обязательно бы его пересмотрела.

Какой могла быть концовка "Титаника"?

В основе фильма "Титаник" лежит история Роуз Доусон Келверт – 101-летней женщины, которая выжила во время катастрофы лайнера в 1912 году, тогда как команда кладоискателей пытается найти на затонувшем корабле бриллиантовое колье "Сердце океана". Согласно описанию фильма, Роуз случайно видит в телесюжете найденные артефакты, среди которых есть портрет обнаженной девушки, в которой она узнает себя.

После этого она связывается с искателями сокровищ и обещает рассказать им историю, связанную с колье. Роуз вспоминает свое путешествие на "Титанике", знакомство с Джеком и их стремительную любовь, которая трагически обрывается во время катастрофы, где Джек погибает.

Несмотря на ее рассказ, искатели сокровищ так и не получают подсказки о местонахождении драгоценности, а впоследствии выясняется, что все это время она сама владела "Сердцем океана" и в конце концов выбросила его в океан. В альтернативной же концовке, которую также снимали, команда пытается остановить Роуз, но она объясняет, что настоящее сокровище – это жизнь, и все равно бросает колье в воду.