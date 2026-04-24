О том, почему Mercedes-Benz подал в суд на создателей фильма "Такси"
Как Mercedes осудил создателей фильма "Такси"?
Юристы Mercedes-Benz обвинили создателей фильма "Такси" в умышленной порче репутации бренда и добились компенсации в 2 миллиона долларов. Все из-за того, что во французской комедии нередко высмеивали немецкие авто.
Кроме того, в фильме главный герой Даниэль на тюнингованном Peugeot постоянно переигрывал мощные Mercedes. Впрочем, позже каскадеры рассказывали, что в реальности знаменитое Peugeot не могло догнать немецкие машины.
Оказывается, во время съемок культовых погонь водителям Mercedes приходилось умышленно замедляться.
Насколько успешным был фильм "Такси"?
Как отмечает издание HotCars, фильм "Такси", который вышел еще в 1998 году, был настолько успешным, что получил сразу несколько продолжений. Главным автомобилем культовой ленты стал Peugeot 406, режиссером выступил Жерар Пирес, а сценарий написал Люк Бессон.
Peugeot 406 из фильма "Такси" / Фото Wikipedia
Несмотря на скромный бюджет, картина стала кассовым хитом и собрала почти 45 миллионов долларов в прокате.
Хотя сначала французское "Такси" сравнивали с одноименным американским фильмом с участием Роберта Де Ниро, именно версия 1998 года быстро приобрела культовый статус.
Почему именно Peugeot 406 выбрали для фильма "Такси"?
Автомобиль Peugeot 406 появился в фильме "Такси" не случайно, а был сознательным выбором создателей ленты. Поскольку это французский фильм, ставка на Peugeot, который является одним из символов автопрома Франции, выглядела вполне логичной.
Машина также удачно дополнила образ главного героя Даниэля. Компания Peugeot активно сотрудничала с создателями фильма, бесплатно предоставив несколько авто, техническую помощь и частичное финансирование.
Это позволило реализовать эффектные автотрюки без чрезмерных затрат для продюсеров. К тому же даже полицейские машины для сцен аварий были предоставлены брендом бесплатно.