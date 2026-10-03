Леся Украинка – лишь псевдоним: как звали известную поэтессу на самом деле
Имя Леси Украинки хорошо известно каждому украинцу еще со школьных лет. Однако далеко не все помнят, что это литературный псевдоним.
Произведения Леси Украинки стали неотъемлемой частью украинской литературы, а сама писательница – одной из самых известных фигур в истории нашей культуры. 24 Канал рассказывает, как на самом деле звали выдающуюся украинскую поэтессу и откуда взялось ее известное литературное имя.
Каким было настоящее имя Леси Украинки
На самом деле писательницу звали Лариса Петровна Косач. Она родилась 25 февраля 1871 года в Новограде-Волынском, сегодня это город Звягель в Житомирской области.
Ее отцом был Петр Косач, а матерью – известная писательница Елена Пчилка, настоящее имя которой Ольга Драгоманова-Косач.
Леся Украинка / Фотопортрет писательницы
В семье Ларису часто называли Лесей. Именно это домашнее имя впоследствии стало частью ее литературного псевдонима.
Кстати, после замужества с Климентом Квиткой в 1907 году писательница носила фамилию Косач-Квитка.
Как появился псевдоним Леся Украинка
Под этим именем Лариса Косач начала публиковаться еще в 13 лет. В 1884 году в журнале "Зоря" появились ее стихотворения "Конвалия" и "Сафо", подписанные псевдонимом Леся Украинка.
Считается, что на выбор второй части псевдонима повлиял ее дядя Михаил Драгоманов, который в свое время использовал псевдоним "Украинец".
Так имя, которое изначально было лишь литературным псевдонимом юной Ларисы Косач, впоследствии стало известным во всем мире.