Твори Лесі Українки стали невіддільною частиною української літератури, а сама письменниця – однією з найвідоміших постатей в історії нашої культури. 24 Канал розповідає, як насправді звали видатну українську поетесу та звідки взялося її відоме літературне ім'я.

Яким було справжнє ім'я Лесі Українки

Насправді письменницю звали Лариса Петрівна Косач. Вона народилася 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському, сьогодні це місто Звягель на Житомирщині.

Її батьком був Петро Косач, а матір'ю – відома письменниця Олена Пчілка, справжнє ім'я якої Ольга Драгоманова-Косач.

Леся Українка / Фотопортрет письменниці

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У родині Ларису часто називали Лесею. саме це домашнє ім'я згодом стало частиною її літературного псевдоніма.

До слова, після одруження з Климентом Квіткою у 1907 році письменниця мала прізвище Косач-Квітка.

Як з'явився псевдонім Леся Українка

Під цим ім'ям Лариса Косач почала публікуватися ще у 13 років. У 1884 році в журналі "Зоря" з'явилися її вірші "Конвалія" та "Сафо", підписані псевдонімом Леся Українка.

Вважається, що на вибір другої частини псевдоніма вплинув її дядько Михайло Драгоманов, який свого часу використовував псевдонім "Українець".

Так ім'я, яке спочатку було лише літературним псевдонімом юної Лариси Косач, згодом стало відомим у всьому світі.