Произведения Леси Украинки стали неотъемлемой частью украинской литературы, а сама писательница – одной из самых известных фигур в истории нашей культуры. 24 Канал рассказывает, как на самом деле звали выдающуюся украинскую поэтессу и откуда взялось ее известное литературное имя.

Каким было настоящее имя Леси Украинки

На самом деле писательницу звали Лариса Петровна Косач. Она родилась 25 февраля 1871 года в Новограде-Волынском, сегодня это город Звягель в Житомирской области.

Ее отцом был Петр Косач, а матерью – известная писательница Елена Пчилка, настоящее имя которой Ольга Драгоманова-Косач.

Леся Украинка / Фотопортрет писательницы

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В семье Ларису часто называли Лесей. Именно это домашнее имя впоследствии стало частью ее литературного псевдонима.

Кстати, после замужества с Климентом Квиткой в 1907 году писательница носила фамилию Косач-Квитка.

Как появился псевдоним Леся Украинка

Под этим именем Лариса Косач начала публиковаться еще в 13 лет. В 1884 году в журнале "Зоря" появились ее стихотворения "Конвалия" и "Сафо", подписанные псевдонимом Леся Украинка.

Считается, что на выбор второй части псевдонима повлиял ее дядя Михаил Драгоманов, который в свое время использовал псевдоним "Украинец".

Так имя, которое изначально было лишь литературным псевдонимом юной Ларисы Косач, впоследствии стало известным во всем мире.