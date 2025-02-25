Как звучал голос Леси Украинки: он сохранился на уникальной записи

25 февраля 154 года назад в городе Звягель, что сейчас в Житомирской области родилась одна из самых выдающихся украинских писательниц и поэтесс – Леся Украинка. Кроме литературы страстью легендарного автора была также и музыка.

С детства Леся Украинка занималась музыкой и профессионально играла на пианино – игре на инструменте ее учил сам Николай Лысенко, однако из-за болезни это занятие пришлось бросить. Однако не музыку. И сейчас можно послушать, как пела Леся Украинка, сообщает 24 Канал.

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Где можно услышать голос Леси Украинки

Леся Украинка обожала музыку с детства. И не только игру на музыкальных инструментах, но и народные украинские песни. В 1898 году тогда уже известная писательница читала свой рассказ "Над морем" в литературно-артистическом кружке Киевского университета. Среди присутствующих был первокурсник Климент Квитка, который увлекался сбором народных песен. Тогда Леся предложила ему записать несколько песен от нее.

Леся Украинка, как известно, была больна туберкулезом, как и ее возлюбленный Сергей Мержинский, жизнь которого унесла эта болезнь. После этого она решила переехать в Крым и уговорила на переезд Климента, который также был болен и был в тяжелом состоянии. Именно этот переезд фактически спас ему жизнь, ведь смена климата положительно повлияла на здоровье.

После этого переезда Леся и Климент решили пожениться, чего категорически не одобряла Елена Пчилка, мама Леси. Однако никто помешать браку не мог.

Супруги активно занимались сбором фольклора, а Леся исполнила немало песен. К сожалению, из-за войн и других перипетий сохранилась только одна запись, на которой можно услышать голос легендарной поэтессы. Хотя он и не в лучшем качестве, однако он является уникальным.

Как звучал голос Леси Украинки: смотрите видео

Жизнь Леси Украинки оборвалась 1 августа 1913 года. Климент Квитка впоследствии женился во второй раз. В 1930-х годах был узником сталинских лагерей, а затем преподавал в Москве, где и умер в 1953 году.