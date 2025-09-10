Бывший шеф-повар королевской семьи раскрыл секрет любимого блюда короля Чарльза. Интересно, что каждый желающий может с легкостью приготовить его дома.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на бывшего королевского повара Мервина Уичерли в интервью для The Sun.

Смотрите также Фанаты шокированы странной комбинацией: Дэвид Бекхэм поделился любимым блюдом из детства

Какое любимое блюдо короля Чарльза на завтрак?

Одним из любимых блюд Чарльза на утро являются мюсли. По словам Уичерли, монарх "очень, очень любит хороший завтрак, все фруктовые компоты и подобные вещи, мюсли".

Монарх давно известен приверженностью к здоровому рациону и фитнес-рутине. Говорят, что он ежедневно выполняет 11-минутную программу упражнений, разработанную Королевскими канадскими воздушными силами, а также придерживается "низкоуглеводной" диеты, которая предусматривает употребление собственноручно выращенных овощей, небольших порций пищи и яиц от своих кур в Хайгроув-Хаусе.

Король Чарльз / Фото GettyImages

Вместе с Камиллой король увлекается садоводством и предпочитает блюда из свежих продуктов, большинство из которых выращивают на собственной ферме.

К слову, еще одним любимым блюдом Чарльза на завтрак являются яйца. В 2020 году Кларенс-Хаус поделился одним из его любимых рецептов для бранча – запеченными яйцами с сыром.

Какое блюдо принцесса Диана не могла есть?

Бывший повар монаршей семьи Даррен Макгрейди вспомнил эпизод, связанный с питанием принцессы Дианы. По его словам, она сначала очень любила лосось, поэтому именно это блюдо он часто советовал подавать во время официальных событий.

Впоследствии принцесса призналась, что лосось ей надоел, ведь его подавали почти везде. Тогда Макгрейди объяснил, что именно его советы стали причиной такого частого выбора лосося.

После этого повар начал регулярно менять меню, чтобы разнообразить рацион Дианы.