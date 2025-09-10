Колишній шеф-кухар королівської сім'ї розкрив секрет улюбленої страви короля Чарльза. Цікаво, що кожен охочий може з легкістю приготувати її вдома.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на колишнього королівського кухаря Мервіна Вічерлі в інтерв'ю для The Sun.

Яка улюблена страва короля Чарльза на сніданок?

Однією з улюблених страв Чарльза на ранок є мюслі. За словами Вічерлі, монарх "дуже, дуже любить хороший сніданок, всі фруктові компоти та подібні речі, мюслі".

Монарх давно відомий прихильністю до здорового раціону й фітнес-рутини. Кажуть, що він щодня виконує 11-хвилинну програму вправ, розроблену Королівськими канадськими повітряними силами, а також дотримується "низьковуглецевої" дієти, яка передбачає вживання власноруч вирощених овочів, невеликих порцій їжі та яєць від своїх курей у Хайгроув-Хаусі.

Король Чарльз / Фото GettyImages

Разом із Каміллою король захоплюється садівництвом і віддає перевагу стравам зі свіжих продуктів, більшість з яких вирощують на власній фермі.

До слова, ще однією улюбленою стравою Чарльза на сніданок є яйця. У 2020 році Кларенс-Хаус поділився одним із його улюблених рецептів для бранчу – запеченими яйцями з сиром.

Яку страву принцеса Діана не могла їсти?

Колишній кухар монаршої сім’ї Даррен Макгрейді згадав епізод, пов'язаний із харчуванням принцеси Діани. За його словами, вона спершу дуже любила лосось, тож саме цю страву він часто радив подавати під час офіційних подій.

Згодом принцеса зізналася, що лосось їй набрид, адже його подавали майже скрізь. Тоді Макгрейді пояснив, що саме його поради стали причиною такого частого вибору лосося.

Після цього кухар почав регулярно змінювати меню, аби урізноманітнити раціон Діани.