Сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Что удивило фанатов в любимом блюде Бекхэма?

Ранее Бекхэм признавался, что одним из его любимых блюд является классическое сочетание ветчины, яиц и картофеля фри.

Впрочем, к этому набору добавились и некоторые довольно спорные ингредиенты. Знаменитый футболист поделился в своем Instagram фото такого блюда.

Вчерашний ужин – одно из моих любимых блюд с детства. Спасибо, мама. Ветчина, картофель фри, жареное яйцо, консервированный ананас, горох и печеная фасоль, капустный салат,

– говорится в подписи к фото.

Любимое блюдо звезды футбола с детства / Фото Дэвида Бекхэма

В комментариях фанаты не остались равнодушными. Кто-то заметил, что "ананас не подходит к основному блюду", другой удивился: "Капустный салат и кашеобразный горох? Все сошли с ума?".

Тем не менее нашлись и те, кто поддержал выбор Бекхэма, один из фанатов написал: "Вполне приемлемый ужин. Яйцо хорошо сочетается с ветчиной, капустный салат – с ананасом, картофель фри – с горохом".

Каково питание Виктории Бекхэм?

Виктория Бекхэм в интервью для The Telegraph рассказала, что ее строгая диета, которой она придерживается уже 25 лет, связана прежде всего с состоянием кожи.

Модельер отказалась от мяса еще в восемь лет и сейчас избегает определенных видов пшеницы и муки, чтобы поддерживать сияние кожи.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото GettyImages

В прошлом, во время популярности Spice Girls, она боролась с акне, что сделало ее особенно внимательной к питанию.

Виктория также призналась, что больше не готовит, хотя раньше пыталась освоить кулинарию, когда семья жила в Испании после того, как Дэвид подписал контракт с "Реал Мадрид" в 2003 году.