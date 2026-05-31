Почему Любомира Гузара называли патриархом, хотя Ватикан не признал этого статуса

31 мая исполняется 9 годовщина смерти известного религиозного деятеля Любомира Гузара. Он был одним из самых авторитетных духовных лидеров современной Украины. Несмотря на то, что юридически он никогда не имел титула патриарха Украинской греко-католической церкви, для верующих он всегда им был.

Почему Любомира Гузара называли патриархом и почему этот титул так и не стал официальным, говорится на сайте Украинской греко-католической церкви.

Что известно о титуле Любомира Гузара?

Известно, что в 2001 году Любомира Гузара избрали Главой УГКЦ, а его титулом был Верховный архиепископ Львовский. Впоследствии он получил титул архиепископа Киево-Галицкого.

В то же время ни разу он не получал от Ватикана титул патриарха, а потому официально не был им, хотя и возглавлял УГКЦ в течение 10 лет. Интересно, что сама Церковь немало лет стремится к официальному признанию патриархата.

Кстати! Как отметил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в интервью "Громадському телебаченні" еще в 2024 году, Церковь уже имеет патриархат, но он еще не признан Ватиканом.

Поэтому Блаженнейшего Любомира верующие и отцы УГКЦ часто называют именно патриархом. Ректор Киевской Трехсвятительской духовной семинарии отец Петр Жук объясняет, что слово "патриарх" фактически означает "отец". И Блаженнейший Любомир своим словом, осанкой, молитвой и духовностью полностью соответствовал этому титулу.

В целом для многих верующих глава УГКЦ был именно духовным отцом, а потому его воспринимали как патриарха независимо от официального церковного статуса.

Что известно о жизненном пути Любомира Гузара?

Напоминаем, что Блаженнейший Любомир Гузар родился 26 февраля 1933 года во Львове, где закончил народную школу и первый класс гимназии.

Но в 1944 году семья Гузара была вынуждена покинуть Украину. Поэтому сначала они оказались в Австрии, а в 1949 году, когда ему было 15 или 16 лет, семья переехала в США.

Именно в США Любомир Гузар получил среднее образование: учился в Малой духовной семинарии (Стэмфорд, штат Коннектикут).

А потом изучал философию в Коллегии святого Василия, где получил степень бакалавра в 1954 году. В 1969 году будущий владыка переехал в Рим для продолжения богословских студий. Интересно, что только в 1993 году Любомир Гузар вернулся на родную землю вместе со всем сообществом из Гроттаферрата.

Умер Блаженнейший Любомир Гузар 31 мая 2017 года в возрасте 84 лет.

Любомир Гузар мог стать Папой Римским

В 2005 году после смерти Иоанна Павла II начался конклав, во время которого выбирали нового Папу Римского. Среди претендентов тогда был и кардинал Любомир Гузар. Известно, что он был "одним из фаворитов на должность Папы Римского".

Все потому, что Гузар имел значительный авторитет среди кардиналов и рассматривался как сильный кандидат. Кроме того, его поддерживали те, кто выступал против целибата, ведь в УГКЦ священники могут быть женатыми.

Несмотря на это, его шансы на избрание снижались из-за некоторых факторов, например то, что некоторые кардиналы не хотели снова избирать понтификом представителя из Восточной Европы. Поэтому новым Папой стал именно Йозеф Ратцингер, известный как Бенедикт XVI.