В США начали продавать лосось, напечатанный на 3D-принтере, но есть один нюанс: из чего его сделали

В США начали продавать лосось, напечатанный на 3D-принтере, который никогда не плавал в океане. Этот необычный продукт изготавливают из растительных ингредиентов, а благодаря специальной технологии он по форме и текстуре напоминает настоящую рыбу.

Новинку выпускает израильская компания Steakholder Foods под брендом Perfecta. В сентябре 2026 года продажи стартовали на северо-востоке США через дистрибьютора натуральных продуктов KeHE. Растительный "лосось" продается в виде котлет, а в ассортименте также есть альтернативы стейку, филе-миньону, куриной грудке и белой рыбе, пишет 24 Канал.

Как создают лосось на 3D-принтере?

Для изготовления продукта используют растительную пасту, которую принтер укладывает тонкими слоями. Одна смесь имитирует мышечные волокна, другая воспроизводит жировые прослойки. Для этого применяют, в частности, соевый белок, пшеничный белок, рапсовое и кокосовое масла.

Характерный розовый цвет продукту придают с помощью красителей, в частности свекольного порошка.

В то же время это не настоящая рыба и не лосось, выращенный из клеток. Речь идет о растительной альтернативе, которую создают, чтобы воспроизвести внешний вид и текстуру морепродукта.

Что еще печатают вместо обычных продуктов?

Лосось – не единственная необычная позиция в линейке Perfecta. Компания также предлагает растительные альтернативы другим популярным продуктам, в частности говядине и курице.

Технология 3D-печати позволяет формировать более сложную текстуру пищи, а не просто придавать растительной массе вид котлеты. Производители альтернативных продуктов стремятся сделать их похожими на привычные мясо и рыбу, в частности по структуре.

Однако внешнее сходство не означает одинаковой пищевой ценности. Растительный "лосось" не обязательно содержит столько же омега-3 жирных кислот, витаминов и микроэлементов, как настоящая рыба, поэтому его состав стоит проверять отдельно.