Какова лучшая песня всех времен и народов: уверены ли вы, что слышали ее

Ежедневно в мире появляется немало новых песен, однако далеко не каждой везет стать хитом. Но думали ли вы о том, какую же песню считают лучшей в мире?

А ответ на этот вопрос есть. О лучшей песне всех времен и народов расскажет 24 Канал со ссылкой на Rolling Stone.

Какова лучшая песня всех времен?

По версии Rolling Stone, лучшая песня всех времен появилась в 1967 году. И речь идет о хите Respect от Ареты Франклин. Песня Отиса Реддинга утвердила Франклин в истории мировой музыки как королеву соула.

Интересно, что Rolling Stone впервые создал топ 500 лучших песен всех времен в 2004 году и тогда чарт возглавлял Боб Дилан и его песня Like a Rolling Stone. Однако в обновленной версии 2024 года лидером является именно Арета Франклин.

Арета Франклин – Respect: смотрите видео

Хотя все же вопрос лучшей песни всех времен является довольно субъективным. Ведь если брать лидера по количеству просмотров видео на YouTube, то очевидным лидером является песня Despasito Луиса Фонзи. В то же время по версии Shazam, лучшим хитом является песня Dance Monkey, потому что именно она является лидером по количеству поисковых запросов на сервисе.

