Не только "Хатико": 5 фильмов, которые напомнят, что такое настоящая дружба

Дружба – это поддержка в самые темные времена, способность принять другого с его страхами и слабостями и готовность остаться рядом, даже когда весь мир против. В мировом кино есть немало историй, которые показывают силу такой связи.

Хотя в некоторых фильмах дружба может выступать центральным конфликтом, ленты, где герои сближаются или отдаляются за пределами основной сюжетной линии, могут раскрывать эту тему не менее глубоко, пишет Collider.

"Мой сосед Тоторо"

Режиссером фильма "Мой сосед Тоторо" является соучредитель студии Ghibli Хаяо Миядзаки. Этот мультфильм считают одним из величайших анимационных фильмов в истории.

Классическая история рассказывает о сестрах Мэй (Чика Сакамото) и Сацуки (Норико Хидака), которые вместе с отцом переезжают в новый дом. Их мама находится в больнице, поэтому девочкам приходится адаптироваться к новому окружению и преодолевать чувство одиночества.

"Мой сосед Тоторо": смотрите трейлер

Встреча с магическими созданиями, в частности огромным Тоторо, помогает сестрам сохранить веру в чудо и радость детства. Сочетание человеческого мира и природы здесь показано особенно трогательно.

В отличие от некоторых других работ Ghibli со сложными сюжетами, "Мой сосед Тоторо" – это простая история о семье, дружбе и гармонии с природой, которая позволяет полностью погрузиться в атмосферу.

"Инопланетянин"

В кино инопланетян часто изображают враждебно настроенными, однако они могут быть и добрыми. Одна из самых известных работ Стивена Спилберга – фильм "Инопланетянин" – рассказывает об Эллиоте, Герте, Майкле и их новом друге Э.Т. – мирном пришельце, которого дети прячут от матери.

"Инопланетянин": смотрите трейлер

По случайности Е.Т. остался вне борта своего корабля. Сперва его боятся, но быстро становится понятно, что это существо, к которому легко привязаться. Дети, которых воспитывает мать-одиночка, находят в нем настоящего друга.

В то же время им приходится скрывать его от правительства и помогать вернуться на корабль невредимым. Несмотря на то, что это семейный фильм, его история способна тронуть зрителей любого возраста.

"Фрэнсис Ха"

После того, как лучшая подруга и соседка Фрэнсис решает переехать к своему парню, девушка вынуждена кочевать из квартиры в квартиру. Она чувствует себя брошенной и растерянной. Один из самых ярких моментов – сцена, когда в ресторане ее карточку отклоняют, и смущенная героиня тщетно ищет банкомат на улице.

"Фрэнсис Ха": смотрите трейлер

Ленту 2012 года режиссер Ноа Баумбах снял в черно-белом формате, что подчеркивает одиночество героини. Ее печаль особенно ощутима, когда она вынуждена покинуть вечеринку, которую только что назвала лучшей со времен отъезда Софи.

Фрэнсис болезненно переживает изменения в отношениях с подругой, которая влюбилась. Фильм становится искренней и реалистичной одой Нью-Йорку, молодости и дружбе, проходящей испытание временем.

"Тельма и Луиза"

"Тельма и Луиза" – одна из самых ярких историй о женской дружбе и бегстве от ограничений. Одна из героинь застряла в несчастливом браке, другая – менее наивная официантка-одиночка.

"Тельма и Луиза": смотрите трейлер

Они – лучшие подруги, чья связь с развитием событий только крепнет. После трагического инцидента они становятся беглянками, понимая, что суд вряд ли станет на их сторону.

Несмотря на драматические моменты, это прежде всего дорожный фильм об освобождении и росте. Тельма постепенно превращается из наивной и подавленной женщины в надежную и умную сообщницу. Луиза же находит силы принять свое прошлое и попрощаться с любимым. Вместе они создают один из самых сильных дуэтов в истории кино.

"Побег из Шоушенка"

"Побег из Шоушенка" – фильм, который часто цитируют благодаря его глубокой истории дружбы между Энди Дюфреном и Эллисом Бойдом Редом Реддингом, что разворачивается в течение почти двадцати лет заключения.

"Побег из Шоушенка": смотрите трейлер

Энди настаивает на своей непричастности, тогда как Ред признает, что он "единственный виновный в Шоушенке". Их знакомство начинается с просьбы о кувалде, а впоследствии перерастает в крепкую связь.

Со временем их дружба только укрепляется, даже несмотря на споры и разногласия. Фильм хорошо показывает, как взаимная поддержка может помочь выстоять в самые темные времена.

