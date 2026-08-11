Львов – занял второе место, а фаворит удивит многих: американец назвал лучшие города Украины

Американец, который женился на украинке и живет в Луцке, составил свой собственный рейтинг лучших городов Украины. Майкл Виллена оценил 10 населенных пунктов, основываясь на личных впечатлениях и опыте.

Некоторые из его оценок оказались довольно неожиданными. Свой рейтинг блогер опубликовал на своей странице в инстаграме.

Какие украинские города понравились американцу больше всего

На первом месте оказался Тернополь. Именно этот город Виллен назвал своим абсолютным фаворитом.

Это мой топ. Тернополь – классный город, мой любимый город в Украине,

– сказал американец.

Тернополь / Фото Unsplash

Львов занял второе место. Блогер признал, что город безусловно входит в тройку его фаворитов.

Третьим стал Луцк, где Майкл сейчас живет. По его словам, город "очень хороший", хотя и не лучший в Украине.

На четвертое место блогер поставил Киев. В то же время он отметил, что столица на самом деле могла бы претендовать на место в его топ-3.

"Как тебя не любить? Киев, если честно, это топ-3, но будет четвертым", – в шутку заявил Виллена.

Харьков блогер запомнил как комфортный и уютный город. Интересно, что первой ассоциацией с городом для него стали именно скамейки.

Американец назвал лучшие украинские города: смотрите видео

А вот Каменец-Подольский получил от блогера неоднозначную оценку. Местные дороги его не впечатлили, зато люди понравились. Свои впечатления он описал кратко: "Дорога плохая, люди классные".

В Полтаве американец больше всего оценил местную кухню. В частности, отдельно упомянул традиционные галушки.

В список также попали Черкассы, хотя там Майкл еще не был. В то же время блогер признался, что хотел бы посетить этот город.

Что касается Одессы, то здесь впечатления американца оказались не такими позитивными. Он назвал город красивым, однако пожаловался, что во время пребывания там люди общались с ним на русском языке.

Самую забавную оценку получил Житомир. Виллена продемонстрировал знание известного украинского мема и пошутил, что города "не существует".

В комментариях к видео пользователи благодарили американца за упоминания своих городов, особенно радовались первому месту Тернополя и шутке про Житомир. Отдельно они отметили хороший украинский Майкла и его знание местных мемов.