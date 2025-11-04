Какие украинские песни являются вершиной искусства: пользователи сети назвали лучшие хиты
- В соцсети Threads один из пользователей поинтересовался, какую украинскую песню люди считают вершиной музыкального искусства.
- Украинцы поделились своими соображениями в комментариях.
Украинцы известны как поющая нация и ежегодно количество наших песен только растет. Поэтому так трудно выбрать лучшие, однако есть те, которые вершиной искусства считают многие люди.
На своей странице в Threads пользователь соцсети Максим Крамаренко решил спросить людей, какую одну украинскую песню они считают вершиной искусства. 24 Канал выбрал самые интересные ответы из этого списка.
Какие песни украинцы считают лучшими?
В комментариях называли разные песни, но в этой подборке мы собрали те, которые в комментариях вспомнили минимум 2 раза. Чаще всего пользователи сети называли гениальным музыкальным произведением "Мелодию" выдающегося композитора Мирослава Скорика.
Мирослав Скорик – "Мелодия": смотрите видео
Также не обошлось без произведения еще одного известного во всем мире украинского композитора – Николая Леонтовича и песни, которая звучит на Рождество во всем мире.
"Щедрик" в исполнении хора Львовской оперы: смотрите видео
Еще в перечень шедевров пользователи сети отнесли также одну из самых известных песен певца и композитора Николая Мозгового.
Николай Мозговой – "Проходит день, проходит ночь": смотрите видео
Конечно, не обошлось и без песен Владимира Ивасюка. Их в перечне сразу несколько – "Червона рута", "Пісня буде поміж нас", "Я піду в далекі гори".
Владимир Ивасюк – "Песня будет между нами": смотрите видео
Еще немало пользователей вспомнили и о легендарной песне, которую часто называют неофициальным гимном Украины.
Тарас Петриненко – "Україно": смотрите видео
Также не обошли вниманием пользователи сети и одну из самых известных песен легендарной Квитки Цисык.
Квитка Цисык – "Де ти тепер": смотрите видео
А еще один из гимнов ранней осени – белые астры, дешевое вино и "русифицированные города". Да, это песня "Вона", которая появилась 30 лет назад.
Плач Иеремии – "Вона": смотрите видео
Мирослав Скорик снова в списке, ведь именно он является автором не менее легендарной песни "Нарисуй мне ночь".
Любовь Чайковская – "Нарисуй мне ночь": смотрите видео
Железнодорожный вокзал столицы утром, поезд, кофе и эта песня, которая играет на все здание. И конечно это гимн Киева.
Дмитрий Гнатюк – "Києве мій": смотрите видео
Назария Яремчука тоже часто упоминали в списке. Особенно его песню "Стожары".
Назарий Яремчук – "Стожары": смотрите видео
А следующие две песни не только являются частью искусства, но и довольно болезненными во время войны. Под песню Пикардийской Терции в последний путь провожали погибших на Майдане и на войне против России. Поэтому она – неотъемлемая часть украинского искусства. Хотя и болезненная.
Пикардийская Терция – "Пливе кача": смотрите видео
И еще одна песня, смыслы которой стали более болезненными, ведь миллионы украинцев потеряли свои дома. Поэтому строки "У меня нет дома" болезненно отзываются в сердцах украинцев.
Один в каноэ – "У меня нет дома": смотрите видео
Какие песни называют самым известным хитом прошлого века?
- Портал Mental Floss назвал 5 самых популярных песен ХХ века. Среди них, к сожалению, украинских хитов нет, однако есть хорошо известные нам хиты.
- Среди них – "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites The Dust" и "Don't Stop Me Now" группы Queen, "Wonderwall" от Oasis и "Don't Stop Believin'" от Journey.