Какие украинские песни являются вершиной искусства: пользователи сети назвали лучшие хиты

Украинцы известны как поющая нация и ежегодно количество наших песен только растет. Поэтому так трудно выбрать лучшие, однако есть те, которые вершиной искусства считают многие люди.

На своей странице в Threads пользователь соцсети Максим Крамаренко решил спросить людей, какую одну украинскую песню они считают вершиной искусства. 24 Канал выбрал самые интересные ответы из этого списка.

Какие песни украинцы считают лучшими?

В комментариях называли разные песни, но в этой подборке мы собрали те, которые в комментариях вспомнили минимум 2 раза. Чаще всего пользователи сети называли гениальным музыкальным произведением "Мелодию" выдающегося композитора Мирослава Скорика.

Мирослав Скорик – "Мелодия": смотрите видео

Также не обошлось без произведения еще одного известного во всем мире украинского композитора – Николая Леонтовича и песни, которая звучит на Рождество во всем мире.

"Щедрик" в исполнении хора Львовской оперы: смотрите видео

Еще в перечень шедевров пользователи сети отнесли также одну из самых известных песен певца и композитора Николая Мозгового.

Николай Мозговой – "Проходит день, проходит ночь": смотрите видео

Конечно, не обошлось и без песен Владимира Ивасюка. Их в перечне сразу несколько – "Червона рута", "Пісня буде поміж нас", "Я піду в далекі гори".

Владимир Ивасюк – "Песня будет между нами": смотрите видео

Еще немало пользователей вспомнили и о легендарной песне, которую часто называют неофициальным гимном Украины.

Тарас Петриненко – "Україно": смотрите видео

Также не обошли вниманием пользователи сети и одну из самых известных песен легендарной Квитки Цисык.

Квитка Цисык – "Де ти тепер": смотрите видео

А еще один из гимнов ранней осени – белые астры, дешевое вино и "русифицированные города". Да, это песня "Вона", которая появилась 30 лет назад.

Плач Иеремии – "Вона": смотрите видео

Мирослав Скорик снова в списке, ведь именно он является автором не менее легендарной песни "Нарисуй мне ночь".

Любовь Чайковская – "Нарисуй мне ночь": смотрите видео

Железнодорожный вокзал столицы утром, поезд, кофе и эта песня, которая играет на все здание. И конечно это гимн Киева.

Дмитрий Гнатюк – "Києве мій": смотрите видео

Назария Яремчука тоже часто упоминали в списке. Особенно его песню "Стожары".

Назарий Яремчук – "Стожары": смотрите видео

А следующие две песни не только являются частью искусства, но и довольно болезненными во время войны. Под песню Пикардийской Терции в последний путь провожали погибших на Майдане и на войне против России. Поэтому она – неотъемлемая часть украинского искусства. Хотя и болезненная.

Пикардийская Терция – "Пливе кача": смотрите видео

И еще одна песня, смыслы которой стали более болезненными, ведь миллионы украинцев потеряли свои дома. Поэтому строки "У меня нет дома" болезненно отзываются в сердцах украинцев.

Один в каноэ – "У меня нет дома": смотрите видео

