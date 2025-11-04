Які українські пісні є вершиною мистецтва: користувачі мережі назвали найкращі хіти

Українці відомі як співуча нація і щороку кількість наших пісень тільки зростає. Тому так важко обрати найкращі, проте є ті, які вершиною мистецтва вважають багато людей.

На своїй сторінці у Threads користувач соцмережі Максим Крамаренко вирішив спитати людей, яку одну українську пісню вони вважають вершиною мистецтва. 24 Канал обрав найцікавіші відповіді із цього списку.

Цікаво Дует Степана Гіги та Артема Пивоварова став не тільки неочікуваним, але й унікальним і ось чому

Які пісні українці вважають найкращими?

У коментарях називали різні пісні, але у цій добірці ми зібрали ті, які в коментарях згадали щонайменше 2 рази. Найчастіше користувачі мережі називали найгеніальнішим музичним твором "Мелодію" видатного композитора Мирослава Скорика.

Мирослав Скорик – "Мелодія": дивіться відео

Також не обійшлося без твору ще одного знаного у всьому світі українського композитора – Миколи Леонтовича і пісні, яка звучить на Різдво у всьому світі.

"Щедрик" у виконанні хори Львівської опери: дивіться відео

Ще до переліку шедеврів користувачі мережі віднесли також одну з найвідоміших пісень співака та композитора Миколи Мозгового.

Микола Мозговий – "Минає день, минає ніч": дивіться відео

Звісно, не обійшлося і без пісень Володимира Івасюка. Їх у переліку одразу декілька – "Червона рута", "Пісня буде поміж нас", "Я піду в далекі гори".

Володимир Івасюк – "Пісня буде поміж нас": дивіться відео

Ще чимало користувачів згадали і про легендарну пісню, яку часто називають неофіційним гімном України.

Тарас Петриненко – "Україно": дивіться відео

Також не оминули увагою користувачі мережі й одну з найвідоміших пісень легендарної Квітки Цісик.

Квітка Цісик – "Де ти тепер": дивіться відео

А ще один із гімнів ранньої осені – білі айстри, дешеве вино і "русифіковані міста". Так, це пісня "Вона", яка з'явилася 30 років тому.

Плач Єремії – "Вона": дивіться відео

Мирослав Скорик знову у списку, адже саме він є автором не менш легендарної пісні "Намалюй мені ніч".

Любов Чайковська – "Намалюй мені ніч": дивіться відео

Залізничний вокзал столиці вранці, потяг, кава і ця пісня, котра грає на всю будівлю. І звісно це гімн Києва.

Дмитро Гнатюк – "Києве мій": дивіться відео

Назарія Яремчука теж часто згадували у списку. Особливо його пісню "Стожари".

Назарій Яремчук – "Стожари": дивіться відео

А наступні дві пісні не тільки є частиною мистецтва, але й доволі болючими у час війни. Під пісню Пікардійської Терції в останню путь проводжали загиблих на Майдані та на війні проти Росії. Тому вона – невіддільна частина українського мистецтва. Хоч і болюча.

Пікардійська Терція – "Пливе кача": дивіться відео

І ще одна пісня, сенси якої стали болючішими, адже мільйони українців втратили свої домівки. Тому рядки "У мене немає дому" болюче відгукуються в серцях українців.

Один в каное – "У мене немає дому": дивіться відео

Які пісні називають найвідомішим хітом минулого століття?