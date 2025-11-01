И причиной является не только то, что сам дуэт был неожиданным, но и потому, что это событие является исключительным. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Артема Пивоварова.
Почему дуэт Гиги и Пивоварова стал уникальным?
За годы своего творчества Степан Гига выпустил 5 студийных альбомов, многие его песни, такие как "Этот сон", "Яворина", "Друзья мои" стали хитами. Однако до октября 2025 года у Гиги не было ни одной дуэтной работы – все свои песни он исполнял сольно. То есть Mamma Mia в дуэте с группой Артема Пивоварова – первая такая работа для народного артиста.
Это и отмечают в описании к официальному клипу, что Степан Гига в дуэте поет впервые.
Кажется, дуэт можно будет услышать вживую
В ноябре этого года и Артем Пивоваров, и Степан Гига будут давать концерты во Дворце Спорта в Киеве. У Пивоварова запланировано аж 6 концертов, которые, по данным сайта Concert.ua состоятся 7, 8, 9, 12, 14 и 15 ноября.
В то же время 29 ноября во Дворце Спорта также запланирован концерт Степана Гиги. То есть есть возможность услышать дуэтную песню на одном из концертов в ноябре, а возможно и не один раз.
Что нужно знать о проекте The Вуса?
В марте 2024 года в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты" Артем Пивоваров создал группу The Вуса, в состав которой вошли команда юмористического канала "Львы на джипе", шоумен Алексей Дурнев и комик, участник "Лиги смеха" Марк Куцевалов. И хотя в ноябре того же года проект "Твои стихи, мои ноты" завершился, но группа продолжает работать.
В августе 2025 года появилась песня YABADABADU – совместная работа Пивоварова, Ирины Билык, Даши Астафьевой и Леры Мандзюк.
В сентябре The Вуса выпустили совместный трек с представителями Украины на Евровидение – группой Ziferblat. Песня получила название "Будь здоров".