Ученые выяснили, какой маникюр делает руки более привлекательными: результат удивляет

Маникюр может быть не только способом самовыражения, но и деталью, влияющей на первое впечатление. Оказывается, даже длина ногтей и цвет лака могут влиять на то, насколько привлекательным человек кажется окружающим.

К такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в журнале EvoS Journal: Evolutionary Studies and Higher Education. Ученые проверили, как различные варианты маникюра влияют на восприятие внешности и романтической привлекательности.

Какие ногти кажутся самыми привлекательными?

Исследователи сосредоточились на двух деталях: длине ногтей и цвете лака. Они хотели выяснить, действительно ли такие, казалось бы, незначительные особенности могут влиять на то, как люди оценивают друг друга.

Для этого ученые провели онлайн-опрос, в котором приняли участие 342 взрослых. Ответы участников помогли выяснить, какие варианты маникюра получают более благосклонные оценки.

Как выяснилось, ногти средней длины и белый лак оказались самыми привлекательными вариантами. Зато длинные ногти и более темные оттенки лака получали менее благосклонные оценки.

Почему маникюр может влиять на первое впечатление?

Авторы исследования объясняют, что уход за собой может быть своеобразным невербальным сигналом. Люди нередко обращают внимание на состояние рук и ногтей, когда оценивают внешность другого человека.

Предыдущие исследования также показывали, что на привлекательность рук могут влиять ухоженность и состояние кожи вокруг ногтей. Поэтому дело может быть не только в цвете лака или длине, но и в общем виде рук.

В то же время результаты не означают, что всем нужно отказываться от длинных ногтей или темного маникюра. Исследование отражает оценки участников опроса, а не универсальное правило красоты. Личные вкусы могут различаться, а маникюр для многих остается прежде всего способом выразить собственный стиль.