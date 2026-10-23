Таким Львов вы давно не видели: как выглядел город 20 лет назад

В сети опубликовали архивные фотографии Львова, сделанные осенью 2006 года. На снимках можно увидеть старые трамваи, знакомые улицы без современной инфраструктуры и места, которые за 20 лет заметно изменились.

Фотографии опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Риштун. Он впервые поделился этой подборкой и добавил к каждому снимку комментарий с объяснением, где именно он был сделан и что интересного на нем можно заметить.

Каким был Львов в 2006 году

На одном из снимков запечатлен проспект Вернадского со стороны автовокзала в направлении нынешнего жилого комплекса "Горганы". Как отметил Андрей Риштун, тогда эта территория представляла собой огромный пустырь со зданием туберкулезной больницы посередине. Через несколько лет здесь появились стадион и жилой комплекс.

Проспект Вернадского во Львове 20 лет назад / Фото Андрея Риштуна

На фотографиях также можно увидеть старые округлые трамваи Tatra и маршрутки, в частности №83. Как отмечает автор, этот маршрут проходил через весь город от улицы Гринченко до Сихова.

Старый общественный транспорт Львова / Фото Андрея Риштуна

На здании Шпрехера тогда размещалась реклама мобильного оператора UMC. Риштун также вспомнил тариф "Сим-Сим" и книжные магазины, которые располагались внизу здания.

Как выглядел Дом Шпрехера раньше / Фото Андрея Риштуна

На отдельном фото также запечатлена мода того времени возле церкви Андрея.

Мода во Львове 20 лет назад / Фото Андрея Риштуна

Риштун также показал, как в 2006 году выглядели проспект Шевченко, площади Мицкевича и Мытная, улицы Коперника, Дорошенко, Профессорская и Гвардейская, которая теперь называется Героев Майдана.

На снимке с улицы Коперника еще нет велодорожки и парковочных автоматов. Автор также обратил внимание на остатки трамвайных путей, которые впоследствии перенесли на улицу Дорошенко.

На другой фотографии запечатлена улица Профессорская до реконструкции и 11-й корпус Львовской политехники.

Как выглядели улицы Львова в 2006 году / Фото Андрея Риштуна

Также на архивных кадрах запечатлен Галицкий рынок с желтым "пижиком", который, по словам Риштуна, пытался конкурировать с современными на тот момент автобусами "Богдан".

На одной из фотографий автор также показал, какими были львовские пробки 20 лет назад. По его словам, около двух третей автомобилей на дорогах составляли машины советского производства.

Отдельный кадр посвящен такси с характерными шашечками. Риштун обратил внимание, что впоследствии их вытеснили сначала радиотакси, а затем Uber и Bolt.

Транспорт Львова 20 лет назад / Фото Андрея Риштуна

На фотографиях есть и торговый центр "Максимум" возле автовокзала на улице Стрыйской. Риштун отметил, что в 2006 году он воспринимался как последний писк моды.

Вид на ТЦ "Максимум" в 2006 году / Фото Андрея Риштуна

Среди архивных фотографий есть и площадь Мытная с ясенем, который упал во время бури в начале 2020-х годов.

Ясень на площади Мытной / Фото Андрея Риштуна

Последняя фотография в подборке показывает осенний Львовский органный зал. Автор отметил, что двадцать лет назад о нем знали гораздо меньше людей, а посещали его еще меньше.

Как выглядел Львовский органный зал раньше / Фото Андрея Риштуна

В то же время Риштун отметил тех, кто помог возродить это пространство.