"Бабушка, купи ролики": как детская мечта мальчика-ВПЛ заставила плакать всю сеть

На платформе тредс стало популярным сообщение о маленьком мальчике-ВПЛ, который мечтал о роликах из секонд-хенда. После публикации история вызвала большой резонанс и объединила украинцев вокруг помощи семье.

Во львовском секонд-хенде обычный день для посетителей внезапно превратился в историю, которая растрогала тысячи людей в соцсетях. Женщина по имени Ольга осуществила мечту мальчика-ВПЛ Саши, который долго просил бабушку купить ему ролики в секонд-хенде. 24 Канал расскажет подробнее об этой милой истории, которая довела до слез сеть.

Смотрите также Платформа "срачей": как тредс из спокойной сети стал местом скандалов и конфликтов

Как мечта мальчика из Донецкой области осуществилась во львовском секонд-хенде?

Пока кто-то искал одежду, примерял обувь или собирал постель, маленький мальчик лет десяти умолял бабушку купить ему поношенные ролики. "Бабушка, ну пожалуйста, ну купи мне ролики", – раз за разом повторял он, однако в ответ слышал только отказ.

Свидетелем этой сцены стала львовянка Ольга Евдокимова, которая рассказала о ситуации на платформе тредс. По ее словам, мальчик просил ролики так искренне и по-детски, что это напомнило ей собственное детство: моменты, когда какая-то вещь кажется самой большой мечтой в мире. Женщина не выдержала и предложила купить ролики ребенку. Однако другая покупательница заметила, что мальчик очень активный, постоянно убегает от бабушки, а та не может его догнать.

Саша и его бабушка / фото yevdokymova.olga

После этого ребенок расстроено вышел из магазина. Впоследствии мальчик снова вернулся в помещение, и между ним и львовянкой завязался разговор. Его зовут Саша, он живет с бабушкой в модульном городке для переселенцев на Сыхове, а его родители умерли. На вопрос, имел ли он раньше ролики, мальчик ответил, что их "отправили в Донецк".

Также Саша признался, что в модульном городке "мало места", но в школу он ходит и ему там нравится. После этого разговора женщина все же решила купить ребенку желанные ролики. По ее словам, он нес старые ролики так осторожно и радостно, как будто это был самый дорогой подарок в его жизни.

Вернулся за своими роликами, как за чем-то еще несколько минут назад недостижимым,

– написала автор истории.

После покупки Саша поблагодарил и выбежал на улицу к бабушке. А женщина, которая стала свидетелем этой истории, призналась, что не смогла сдержать слез.

Проведя их взглядом, я выплакала все слезы. Прошло уже несколько часов а эта картина и слова "бабушка, ну купи мне ролики" до сих пор не выходят из головы,

– пишет Ольга.

Смотрите также Тронул сеть до слез: как маленький мальчик встретил папу-военного после долгой разлуки

Как на историю отреагировали другие пользователи?

Сообщение в тредс мгновенно завирусилось, набрав почти миллион просмотров и более 34 тысяч комментариев. Украинцы благодарили Ольгу за неравнодушие, доброту и искреннее желание помочь ребенку. В комментариях также делились собственными историями эвакуации и жизни в статусе ВПО, предлагали передать вещи, лекарства, обувь, ролики и помощь для бабушки и мальчика. Некоторые даже писал, что плакал, читая историю Саши.

Я плачу, я все детство мечтала о роликах, сегодня видела, но не взяла. Мой внутренний ребенок искренне вас благодарит, поверьте, он запомнит это на всю жизнь,

– пишет одна из пользовательниц на платформе тредс.

После огласки автор сообщения отправилась в модульный городок на Сыхове, чтобы найти семью. Впоследствии она сообщила, что ей удалось отыскать Сашу и его бабушку. История мальчика настолько тронула украинцев, что только за первые 10 часов в поддержку семьи удалось собрать 260 тысяч гривен.

Сколько средств собрали на помощь семье / тредс yevdokymova.olga

Сейчас сумма помощи уже превысила 615 тысяч гривен. К поддержке также присоединились волонтеры, предприниматели и просто неравнодушные люди. Они помогают обеспечить Сашу необходимыми вещами, а его бабушку лечением, продуктами и бытовой поддержкой.

Какие еще новости вам будут интересны?

Таких трогательных историй сегодня в Украине немало. Недавно мы рассказывали о мальчике с нарушением слуха, который исполнил гимн Украины на жестовом языке. Историей Ефима поделилась его мама на платформе тредс. В комментарии для 24 Канала она призналась, что была приятно удивлена таким большим вниманием к ее ребенку.

В то же время женщина отметила, что очень рада подобной огласке, ведь развитие и поддержка детей с нарушениями слуха, особенно в условиях войны, чрезвычайно важны.