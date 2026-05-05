В сети часто появляются видео, где украинцы встречают своих родных с войны – и счастью в эти моменты действительно нет предела, ведь такие встречи бесценны. Одно из таких видео заметил и 24 Канал: katya_koroleva_1998 показала, как ее маленький сын с радостью бежит к папе-военному.

Как маленький мальчик встретил папу-военного после долгой разлуки?

На видео видно, как маленький мальчик с искренней радостью бежит навстречу папе, который вернулся с войны. Мужчина подхватывает сына на руки и крепко его обнимает. Через мгновение к ним присоединяется мама и вся семья сливается в теплых объятиях. На лицах улыбки и слезы радости, ведь этого момента они ждали дольше всего. Под видео только короткая подпись "Долгожданная встреча", но он точно передает все эмоции.

Маленький мальчик увидел папу-военного после долгой разлуки: смотреть видео

Как на видео отреагировали украинцы?

Обычно такие видео не оставляют равнодушными, они вызывают и слезы, и искреннюю радость. В комментариях под роликом пользователи признаются, что не смогли сдержать эмоций, а также желают семье беречь друг друга и всегда оставаться вместе.

Боже береги наших мальчиков военных, любимых, пусть они все вернутся живыми и не поврежденными, а мы будем молиться за них,

– пишет комментарий один из пользователей.

Реакция украинцев на видео / скриншот из сети

Такие истории еще раз напоминают, насколько важно ценить свою семью и близких людей. Ведь именно они являются самой большой поддержкой и тем, ради чего стоит беречь каждое мгновение вместе.

